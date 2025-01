Windows 11 23H2: nuove build con novità e miglioramenti

Microsoft ha rilasciato una nuova build di Windows 11 24H2 per i Copilot+ PC con chip Snapdragon. Non ha però dimenticato la precedente versione 23H2. Gli iscritti al programma Insider possono scaricare la build 22631.4825 (KB5050092) nel canale Release Preview e la build 22635.4800 (KB5050085) nel canale Beta.

Miglioramenti e novità per Windows 11 23H2

La novità della build build 22631.4825 verranno sicuramente incluse nel prossimo aggiornamento cumulativo dell’11 febbraio. Gli utenti noteranno miglioramenti per l’anteprima mostrata quando viene posizionato il puntatore del mouse sulle icone delle app nella barra delle applicazioni. Sui dispositivi che supportano Windows Studio Effects verrà invece mostrata un’icona nel systray che indica l’attivazione della funzionalità.

Utilizzando lo stesso account Microsoft sarà possibile continuare a lavorare da PC sui file OneDrive aperti con smartphone Android e iOS. Il login su PC deve essere effettuato entro 5 minuti. Sono supportati i file Word, Excel, PowerPoint, OneNote e PDF.

Due le novità per Esplora file. È disponibile l’accesso rapido ai file condivisi (occorre lo stesso account usato per il login a Windows) e nel menu contestuale visibile con un clic destro su un elemento nel pannello sinistro è stata aggiunta l’opzione per creare una nuova cartella.

La novità più utile della build 22635.4800 è invece la visualizzazione delle informazioni sul sistema attraverso card nelle impostazioni. Microsoft ha creato card per CPU, GPU, RAM e storage. Entrambe le build nei canali Release Preview e Beta risolvono numerosi bug.

L’azienda di Redmond ha infine rilasciato la build 19045.5435 (KB5050081) per Windows 10 22H2 nel canale Release Preview. Ci sono le nuove app Calendario e Outlook (predefinita per le email).