Windows 11 24H2: novità per Copilot+ PC con chip ARM

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 26120.2992 (KB5050083) per Windows 11 24H2 nel canale Dev del programma Insider. Le due principali novità riguardano i Copilot+ PC con chip Snapdragon X (ARM), ovvero una ricerca potenziata dall’intelligenza artificiale e un aggiornamento per la funzionalità Click to Do. L’azienda di Redmond ha inoltre risolto definitivamente il bug con i giochi Ubisoft, quindi l’ultima versione del sistema operativo può essere installata su un numero maggiore di dispositivi.

Novità per Copilot+ PC

Gli Insider che usano un Copilot+ PC con i processori Qualcomm della serie Snapdragon X possono testare la ricerca semantica. Non è più necessario ricordare nomi e parole quando si effettua una ricerca in Esplora file, box nella barra delle applicazioni o nelle impostazioni. È ora sufficiente indicare il tipo di contenuto cercato (ad esempio “ponte al tramonto” o “viaggio in Europa“).

La ricerca viene effettuata sul dispositivo (senza accesso ad Internet), sfruttando i modelli AI scaricati e la potenza della NPU integrata nei chip. Windows 11 24H2 cercherà i file solo nelle posizioni indicizzate e specificate in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Ricerca in Windows . Sono supportati i formati .txt, .pdf, .docx, .doc, .rtf, .pptx, .ppt, .xls, .xlsx, .jpg/.jpeg, .png, .gif, .bmp, e .ico. La funzionalità è disponibile in cinese, inglese, francese, tedesco, giapponese e spagnolo.

In futuro verrà aggiunto il supporto per i Copilot+ PC con chip AMD e Intel, più lingue e più tipi di file. Prevista anche la ricerca di documenti e immagini nei servizi di cloud storage.

Microsoft ha inoltre migliorato la funzionalità Click to Do, aggiungendo l’azione Refine per l’opzione Rewrite che viene mostrata nel menu contestuale dopo aver selezionato il testo. La build 26120.2992 include anche piccole novità per tutti i dispositivi.

Risolto bug con i giochi Ubisoft

A distanza di quasi due mesi, Microsoft ha finalmente risolto il bug che impediva la corretta esecuzione di cinque giochi Ubisoft. Gli utenti devono installare i fix per Assassin’s Creed Valhalla, ​Assassin’s Creed Origins e Assassin’s Creed Odyssey. I fix per Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora erano stati distribuiti a novembre e dicembre 2024.