Windows 11 24H2: ancora problemi con DHCP

Windows 11 24H2 funziona perfettamente su molti dispositivi, in alcuni casi anche meglio di Windows 11 23H2. Ci sono però problema che sembrano immortali. Nonostante il fix rilasciato da Microsoft, diversi utenti continuano a segnalare problemi di connettività dovuti al DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). In attesa di un soluzione definitiva è possibile sfruttare una modifica del registro.

Nessun indirizzo IP

Il problema è stato rilevato per la prima volta ad ottobre, ovvero poco dopo l’avvio della distribuzione di Windows 11 24H2. Dopo aver installato l’aggiornamento non è più possibile accedere ad Internet. Il sistema operativo segnala l’assenza di connessione per le schede Wi-Fi o Ethernet.

Ciò è dovuto alla mancata assegnazione dell’indirizzo IP corretto, come se non fosse disponibile un server DHCP. In questo caso, i dispositivi di rete ricevono un indirizzo APIPA (Automatic Private IP Addressing). Windows 11 24H2 assegna automaticamente un indirizzo tra 169.254.1.0 e 169.254.254.255.

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento KB5046617 il 12 novembre che doveva risolvere proprio questo bug. In realtà, il problema è ancora presente. Alcuni utenti hanno notato che la connettività viene ripristinata temporaneamente dopo l’esecuzione della diagnostica di rete. Al successivo riavvio torna tutto come prima.

Microsoft ha comunicato di aver avviato un’indagine, ma al momento è difficile stabilire una causa perché si tratta di casi isolati. In attesa del fix definitivo è possibile provare alcuni workaround che prevedono una modifica del registro. Se non funzionano è necessario rimuovere Windows 11 24H2 e ripristinare Windows 11 23H2.