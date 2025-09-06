Windows 11 24H2: ExplorerPatcher risolve i bug, la via il download

Per chi ama modellare Windows a propria immagine e somiglianza, ExplorerPatcher è da tempo un alleato insostituibile. Ma con l’arrivo di Windows 11 24H2, qualcosa si era inceppato. Molte delle sue funzionalità avevano smesso di funzionare, complice un blocco di sicurezza imposto da Microsoft.

ExplorerPatcher torna compatibile con Windows 11 24H2, bug risolti e download sbloccato

Ora, finalmente, la nuova versione dell’app ha risolto i problemi più critici e ha riaperto le porte all’aggiornamento. Tra le funzioni tornate operative ci sono:

Simple Window Switcher (SWS), l’alternativa fluida al classico Alt+Tab;

Disattivazione degli angoli arrotondati, per chi preferisce un look più netto;

Compatibilità con il nuovo Desktop Window Manager, grazie alla rinomina del file ep_dwm.exe in ep_dwm_svc.exe.

Windows 11 24H2 ora è scaricabile e installabile

Microsoft ha modificato il codice per permettere nuovamente l’installazione di Windows 11 24H2, anche su sistemi precedentemente bloccati. ExplorerPatcher ha aggirato il blocco di aggiornamento, rendendo la build 22631.5335.68.2 finalmente accessibile. Attenzione però: si tratta di una versione preliminare, utile per chi ha bisogno urgente di risolvere bug, ma non obbligatoria per tutti.

Novità e correzioni

L’aggiornamento porta con sé una valanga di correzioni e miglioramenti:

Taskbar10: risolti crash e problemi con il menu Win+X;

Start10: fix per l’opzione “Aggiungi a Start”;

GUI: nomi delle lingue più chiari e indicatori visivi migliorati;

Localizzazione: nuove traduzioni in 15 lingue, tra cui italiano, spagnolo e coreano;

Compatibilità estesa: ora supporta anche tutte le versioni di Windows 10 da 1809 in poi;

Bug DPI e scorciatoie globali: finalmente risolti.

ExplorerPatcher si conferma uno strumento vitale per chi vuole il controllo totale sull’interfaccia di Windows, anche quando Microsoft prova a mettergli i bastoni tra le ruote.