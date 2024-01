Windows 11 24H2 in arrivo a settembre con nuove funzionalità

Microsoft ha in programma di lanciare Windows 11 24H2 a settembre, secondo un nuovo rapporto di Windows Central. Il rapporto si basa su una fonte affidabile, Zac Bowden, un insider di Microsoft che ha già svelato in passato dettagli sugli aggiornamenti di Windows.

Windows 11 24H2 sarà una svolta rispetto a Windows 11 23H2, un aggiornamento minore uscito a dicembre. Si baserà, infatti, su una nuova versione della piattaforma Windows, che porterà miglioramenti alle prestazioni e alla sicurezza, oltre a una serie di nuove funzionalità.

Arriva Copilot, l’assistente intelligente

Una delle novità principali del nuovo update sarà Copilot, l’assistente dotato di intelligenza artificiale che Microsoft ha lanciato con Windows 11. Copilot sarà più potente e capace di fare più cose, come migliorare l’interfaccia di Windows, aumentare la produttività e trovare informazioni.

Una delle funzioni più interessanti di Copilot sarà la ricerca intelligente, che permetterà di trovare qualsiasi file, immagine, applicazione o altro che si è aperto in passato sul proprio PC, usando domande in linguaggio naturale. Per esempio, sarà possibile chiedere a Copilot di trovare “quel file in cui ho scritto sullo schermo del Galaxy S24”.

Altre funzioni dell’aggiornamento

Windows 11 24H2 offrirà anche altre funzioni, come la modalità di risparmio energetico, che aiuterà a risparmiare la batteria, e i Layout istantanei, con intelligenza artificiale, che aiuteranno a organizzare le finestre sullo schermo.

Inoltre, Windows 11 24H2 migliorerà Phone Link, la funzione che permette di collegare lo smartphone al PC. Uno di questi miglioramenti riguarda la possibilità di usare lo smartphone come webcam per il PC, utile per le videochiamate o lo streaming.

Focus sull’intelligenza artificiale

L’aggiornamento Windows 11 24H2, previsto per settembre anche se suscettibile di ritardi, rappresenterà un update importante per gli utenti poiché renderà il sistema operativo più “intelligente” grazie all’integrazione di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Stando alle indiscrezioni, Microsoft sta concentrando i propri sforzi proprio sull’inclusione di feature AI, con l’obiettivo di rendere l’esperienza Windows 11 più smart e personalizzata. L’aggiornamento 24H2, pur potendo subire modifiche dato che è ancora in fase di sviluppo, introdurrà quindi interessanti novità sotto il profilo dell’intelligenza artificiale.