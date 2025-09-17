Windows 11 24H2 KB5065426: problemi di installazione

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento KB5065426 per Windows 11 24H2 lo scorso 9 settembre. Come già accaduto nei precedenti mesi, alcuni utenti hanno riscontrato problemi durante l’installazione. Al momento non sono arrivati commenti dall’azienda di Redmond.

KB5065426 è un aggiornamento obbligatorio. Se l’utente clicca sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti” in Windows Update verrà scaricato e installato automaticamente sul computer. Microsoft “forza” il download perché l’update di Windows 11 24H2 include le patch di sicurezza (a differenza di quello opzionale distribuito alla fine di ogni mese).

Prima del rollout vengono effettuati vari test, ma non è possibile garantire il perfetto funzionamento per tutte le combinazioni di hardware. Alcuni utenti hanno segnalato l’impossibilità di installare l’aggiornamento con la comparsa di vari errori criptici, tra cui 0x800F0991, 0x800F0922, 0x80071A2D, 0x800F081F, 0x80070302, 0x80070306 e 0x8000FFFF.

Su alcuni computer non c’è verso di installare l’update, nemmeno dopo aver utilizzato i tool SFC e DSIM per correggere eventuali errori nel file system. Solitamente è possibile “aggirare” Windows Update scaricando il pacchetto dal Microsoft Catalog per l’installazione manuale. Stavolta però il trucco non funziona in quanto viene mostrato un errore.

In tal caso, la soluzione è usare il Media Creation Tool (strumento per la creazione dei supporti di installazione) disponibile sul sito ufficiale. Durante la procedura è necessario selezionare l’opzione per mantenere file personali e app. Al momento non è arrivato nessun commento da Microsoft. Nella pagina dedicata non viene indicato nessun problema relativo all’aggiornamento KB5065426 dei Windows 11 24H2.