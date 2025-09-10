Windows 11 24H2 KB5065426: novità dell'aggiornamento

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento cumulativo KB5065426 per Windows 11 24H2. Include tutte le novità introdotte con l’update opzionale KB5064081 del 29 agosto, le patch che risolvono varie vulnerabilità e bug fix. Per Windows 11 23H2/22H2 è disponibile l’aggiornamento KB5065431, mentre gli utenti che usano ancora Windows 11 22H2 possono installare il penultimo update KB5065429.

Novità dell’aggiornamento KB5065426

Essendo un aggiornamento obbligatorio, KB5065426 verrà scaricato e installato automaticamente quando l’utente clicca sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti” in Windows Update. Al termine della procedura, la build di Windows 11 24H2 diventerà 26100.6584. L’elenco delle novità è piuttosto lungo (le stesse incluse nell’update opzionale di fine agosto). Tre di esse riguardano solo i Copilot+ PC.

Gli utenti che usano notebook con chip AMD Ryzen AI 300, Intel Core Ultra 200V e Qualcomm Snapdragon X troveranno la nuova schermata home di Recall con attività recenti, un tutorial interattivo per Click to Do e un agente AI nelle impostazioni (solo in inglese) che esegue le azioni per conto dell’utente.

Per tutti i dispositivi ci sono altre novità interessati, tra cui la finestra di dialogo aggiornata per le richieste di accesso a fotocamera, microfono e posizione, l’orologio con i secondi nel centro notifiche, la personalizzazione dei widget nel lock screen, l’interfaccia aggiornata di Windows Hello, la visualizzazione a griglia per le immagini in Windows Search (barra delle applicazioni) e la metrica standard per l’uso della CPU nel Task Manager (Gestione attività).

Come si può leggere nella pagina dedicata, Microsoft ha risolto due bug con l’aggiornamento. Non viene più mostrato l’avviso UAC (controllo account utente) e non ci sono più problemi di prestazioni con lo streaming.

Questi due bug sono stati risolti anche in Windows 10 22H2 con l’update KB5065429. Il sistema operativo riceverà l’ultimo aggiornamento il 14 ottobre. In Windows Update è stato aggiunto il link per ottenere un altro anno di supporto, se sono rispettati i requisiti.