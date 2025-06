Windows 11 24H2: problemi con l'update KB5063060

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento “out-of-band” KB5063060 di Windows 11 24H2 per risolvere un bug introdotto con l’update KB5060842 del 10 giugno. Molti utenti hanno però segnalato diversi problemi, tra cui l’impossibilità di effettuare l’installazione. Al momento non è arrivato nessun commento dall’azienda di Redmond.

Nessuna soluzione per i problemi

L’aggiornamento di “emergenza” KB5063060 è stato distribuito da Microsoft per risolvere il bug, introdotto dall’update KB5060842, che causava il riavvio del computer quando l’utente eseguiva un gioco che usa il servizio Easy Anti-Cheat.

In base alle segnalazioni pubblicate nel Feedback Hub di Microsoft, durante la procedura di installazione tramite Windows Update vengono mostrati vari codici di errore, come 0x800f0922, 0x80070002, 0x80070306 e 0x800f0991. In alcuni casi, il download si blocca al 38%. In altri casi viene invece effettuato il riavvio, ma il caricamento del sistema operativo si blocca quando viene mostrato un completamento del 100%.

Alcuni utenti hanno segnalato l’impossibilità di usare la barra delle applicazioni e crash continui di Esplora risorse. Come detto, l’aggiornamento KB5063060 risolve il bug relativo a Easy Anti-Cheat. Un utente ha invece verificato che Fortnite, uno dei giochi che sfrutta il servizio, non funziona ugualmente.

Sembra quindi che l’update KB5063060 abbia introdotto più problemi di quelli che doveva risolvere. Al momento non è arrivato nessun commento da Microsoft e nella pagina dell’aggiornamento non sono indicati i bug segnalati. L’unica soluzione attuale è disinstallare l’update. Chi non riesce a completare il download può invece scaricarlo dal Microsoft Update Catalog.