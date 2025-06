Windows 11 24H2: KB5063060 risolve bug di KB5060842

Microsoft ha rilasciato il nuovo aggiornamento KB5063060 per Windows 11 24H2. Viene definito “out-of-band” in quanto è un update di emergenza distribuito per risolvere un problema di compatibilità introdotto con l’aggiornamento KB5060842 del 10 giugno. Quest’ultimo era stato sostituito con una versione modificata.

KB5063060 prende il posto di KB5060842

L’aggiornamento cumulativo KB5060842 di Windows 11 24H2 include tutte le funzionalità dell’aggiornamento opzionale KB5058499 del 28 maggio. Microsoft ha aggiunto una novità relativa alla creazione dei punti di ripristino e risolto un bug con Windows Hello. Al termine dell’installazione, la build diventerà 26100.4349.

Poche ore dopo, Microsoft ha sospeso temporaneamente la distribuzione a causa di un problema di compatibilità con un numero limitato di dispositivi. L’azienda di Redmond ha successivamente rilasciato una versione modificata di KB5060842 senza il bug.

Ora è noto il problema che ha portato alla sospensione. Ieri sera è stato rilasciato l’aggiornamento “out-of-band” KB5063060, offerto automaticamente da Windows Update ai dispositivi senza l’aggiornamento KB5060842. Include infatti le stesse funzionalità, gli stessi miglioramenti e le stesse patch di sicurezza, ma c’è anche il fix per bug introdotto da KB5060842.

Quando viene eseguito un gioco che usa il servizio Easy Anti-Cheat, il computer si riavvia a causa del problema di compatibilità. L’installazione dell’aggiornamento KB5063060 risolve il bug. In alternativa può essere scaricato dal Microsoft Update Catalog. Al termine della procedura, la build di Windows 11 24H2 diventerà 26100.4351.