Windows 11 24H2: Recall non si può disinstallare

A fine agosto, il sito Deskmodder aveva scoperto che era possibile eliminare dal computer i componenti usati dalla funzionalità Recall, dopo aver installato l’aggiornamento opzionale KB5041865 di Windows 11 24H2. Microsoft ha chiarito che si tratta di un bug (non indicato nella pagina di supporto).

Recall potrà essere disinstallata solo in Europa?

Recall è sicuramente la funzionalità più controversa tra quelle incluse in Windows 11 24H2 (disponibile al momento solo sui Copilot+ PC con processori Snapdragon X Elite/Plus di Qualcomm). Può essere utilizzata per cercare contenuti attraverso una timeline, in quanto l’IA memorizza tutte le attività eseguite sul computer. Ciò ha innescato una serie di critiche perché Recall potrebbe rappresentare un grave pericolo per sicurezza e privacy.

Nonostante i miglioramenti processi, Microsoft ha deciso di sospendere il lancio della funzionalità. In base alle ultime informazioni fornite dall’azienda di Redmond, Recall verrà inclusa nelle future build disponibili per gli Insider ad ottobre.

Dopo aver installato l’aggiornamento facoltativo KB5041865, il sito Diskmodder ha scoperto l’opzione per eliminare i componenti nel Pannello di controllo, in particolare nella finestra che consente di attivare/disattivare le funzionalità di Windows.

Brandon LeBlanc, senior product manager di Windows, ha confermato che si tratta di un bug. L’opzione verrà quindi rimossa con un futuro aggiornamento perché è stata aggiunta per errore. Secondo Tom Warren di The Verge, l’opzione potrebbe però essere disponibile in Europa per rispettare il Digital Markets Act, come già avviene per Edge. Copilot per Windows 11 non è ancora arrivato in Europa per lo stesso motivo (è accessibile solo tramite Edge, app o Bing).