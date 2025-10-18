Windows 11 25H2: bug per mouse, tastiere e smart card

Aumenta il numero di bug per Windows 11 25H2, l’ultima versione del sistema operativo rilasciata a fine settembre. Attualmente sono cinque, due dei quali confermati ieri sera da Microsoft. Entrambi sono stati introdotti con l’aggiornamento del 14 ottobre. Riguardano mouse, tastiere e smart card.

Mouse e tastiere USB non funzionano in WinRE

L’update KB5066835 distribuito il 14 ottobre ha causato vari grattacapi agli utenti, tra cui l’impossibilità di caricare siti web basati su IIS. Ieri sera alle ore 22:18 (le 7:18 di oggi in Italia), Microsoft ha confermato l’esistenza di un nuovo bug. I dispositivi USB, come mouse e tastiera, non funzionano nel Windows Recovery Environment (WinRE), l’ambiente che viene avviato automaticamente in caso di crash del sistema operativo.

In pratica, WinRE viene avviato correttamente, ma non può essere utilizzato perché mouse e tastiera non funzionano. Lo stesso bug è presente in Windows 11 24H2, in quanto condivide l’aggiornamento responsabile del problema. Microsoft ha comunicato che rilascerà un fix nei prossimi giorni.

Ci sarebbe una soluzione temporanea. Si deve disattivare WinRE (comando reagentc /disable ), estrarre il file winre.wim dall’ISO di Windows 11 25H2, sovrascrivere il file nella cartella C:\Windows\System32\Recovery e riattivare WinRE ( reagentc /enable ). È tuttavia una procedura riservata agli esperti.

Problemi di autenticazione con smart card

Il secondo problema è presente in Windows 11 25H2 e 24H2 (introdotto con l’aggiornamento KB5066835), oltre che in Windows 11 23H2 e 22H2 (introdotto con l’aggiornamento KB5066793).

Il bug impedisce di usare le smart card per autenticazione e firma dei documenti. Microsoft spiega che è dovuto ad un recente miglioramento di sicurezza che usa KSP (Key Storage Provider) invece di CSP (Cryptographic Service Provider) per i certificati RSA delle smart card.