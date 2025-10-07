Windows 11 25H2: novità per Click to Do e Esplora file

Microsoft ha rilasciato la nuova build 26220.6772 (KB5065797) di Windows 11 25H2 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Le novità principali riguardano la funzionalità Click to Do per i Copilot+ PC, Esplora file e la procedura di configurazione iniziale del sistema operativo. Le stesse novità sono incluse nella build 26120.6772 (KB5065797) di Windows 11 24H2 presente nel canale Beta. L’azienda di Redmond ha distribuito anche la build 27959 nel canale Canary.

Novità della build 26220.6772

La versione finale di Windows 11 25H2 è disponibile dal 30 settembre. Gli iscritti al programma Insider possono testare le novità in arrivo con i futuri aggiornamenti mensili. Una di esse, inclusa nella build 26220.6772, riguarda la funzionalità Click to Do per i Copilot+ PC. Spostando il puntatore del mouse su un oggetto nell’immagine è possibile effettuare la selezione rapida e utilizzare le opzioni di copia e incolla nel menu contestuale.

Microsoft ha inoltre aggiunto un tool per la conversione delle unità di misura. Posizionando il puntatore del mouse su numero e unità viene mostrata la conversione automatica, mentre un clic apre il menu contestuale con altre opzioni. L’ultima novità riguarda il supporto dei sensori di impronte digitali esterni per Windows Hello.

Con la nuova build è ora possibile scegliere il nome per la cartella utente durante la procedura di configurazione iniziale ( C:\User

ame ). Questi sono i passi da seguire:

Quando viene mostrata la pagina di login con account Microsoft deve essere premuta la combinazione di tasti Shift + F10 per aprire il prompt dei comandi

Digitare il commando “ cd oobe ”, premere Invio e digitare “ SetDefaultUserFolder.cmd YourFolderName ”, dove YourFolderName può avere fino a 16 caratteri

Il nome personalizzato della cartella verrà applicato al login. Se non impostato, Windows 11 genererà il nome a partire dall’indirizzo email.

Contestualmente è stato rimosso un metodo molto utilizzato che permette di impostare un account locale. Ora è obbligatorio usare un account Microsoft, quindi è necessaria la connessione ad Internet durante la configurazione iniziale. In pratica è stato rimosso il comando start ms-cxh:localonly sfruttato in alternativa al comando bypassnro eliminato a fine marzo.

Microsoft ha infine esteso la modalità scura ad un numero maggiore di finestre di dialogo in Esplora file, tra cui quelle per la copia, sostituzione e cancellazione dei file.

La build 27959 disponibile nel canale Canary include una novità. Gli utenti possono spostare gli indicatori hardware per luminosità, volume, modalità aereo e schermi virtuali nella parte superiore dello schermo (a sinistra o al centro).