Windows 11 25H2: le novità al completo dell'aggiornamento

Nella giornata di oggi, Microsoft ha ufficialmente reso disponibile l’aggiornamento 25H2 per Windows 11, che introduce alcune novità già presenti nella precedente versione, ma ora attivate attraverso il pacchetto di abilitazione. La nuova versione è molto leggera, richiedendo infatti soltanto un riavvio per essere installata. Come è emerso in un recente benchmark, dove il sistema è paragonato a Ubuntu 25.10, la nuova versione non apporta alcun miglioramento prestazionale, venendo surclassata in tutti i campi dalla distribuzione Linux.

In occasione del rilascio, l’azienda ha anche condiviso l’elenco completo delle novità aggiunte.

Windows 11 25H2: ecco le novità al completo dell’aggiornamento

Windows 11 25H2 include numerose novità che riguardano diverse aree del sistema operativo, a cominciare da miglioramenti per le funzionalità Copilot, disponibili soltanto su PC o portatili dotati di processori AMD, Intel e Snapdragon con unità NPU inclusa.

La barra delle applicazioni supporta adesso il ridimensionamento delle icone, introducendo anteprime più ricche e un’opzione per visualizzare i secondi nell’orologio. Gli amministratori di sistema possono sfruttare nuove policy per fissare le app.

Lo stato relativo alle operazioni di indicizzazione dei file su Windows 11 viene mostrato in tempo reale, mentre i widget supportano più dashboard, permettendo la personalizzazione della schermata di blocco. La bacheca Discover è rinnovata con storie curate da Copilot, che include riassunti, video e immagini.

Altre novità riguardano Explorer, il quale offre ora viste più curate per Microsoft 365, menu contestuali migliorati con divisori e nuove opzioni di condivisione, anche con i dispositivi Android. La finestra per la condivisione è ulteriormente semplificata, mostrando opzioni di modifica prima dell’invio. Gli utenti con account Entra ID possono ora effettuare il login con accesso rapido.

La funzione Snap, che su Windows 11 consente di organizzare le finestre sullo schermo, introduce suggerimenti inline e guida ai tasti di scelta rapida per un utilizzo più intuitivo. Le impostazioni sono riviste con schede dedicate alle informazioni di sistema, una sezione dedicata ai modelli IA di terze parti e dialoghi migliorati per attivare e rinominare le stampanti.

Altre novità dell’aggiornamento 25H2 riguardano miglioramenti all’app per la migrazione PC, nuovo menu rapido Windows Resiliency per correzioni automatiche dei problemi di avvio e schermata di riavvio rivista e interfaccia Windows Hello più moderna.

È possibile visionare nel dettaglio tutti i cambiamenti di Windows 11 25H2 direttamente nell’annuncio ufficiale Microsoft.