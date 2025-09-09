Windows 11 25H2 surclassato da Ubuntu nei benchmark

Nonostante Windows 11 25H2 non sia ancora disponibile, per via di alcuni ritardi con l’aggiornamento, Phoronix ha avuto modo di testare la versione anteprima mettendola a confronto con Ubuntu 25.10, 24.0.3 LTS e la precedente versione 24H2 di Windows. I risultati sono abbastanza deludenti, poiché la nuova versione non apporta nessun miglioramento prestazionale: nei benchmark è superata nettamente da Ubuntu, mentre rimane alla pari della build 24H2.

Windows 11 25H2 non migliora le prestazioni rispetto a 24H2

Windows 11 25H2 è stato messo alla prova da Phoronix su 41 benchmark, facendo uso di una piattaforma con processore AMD Ryzen 9 9950X e 32 GB di memoria DDR5. Nelle prove eseguite con LuxCoreRender, Embree, Intel Open Image Denoise, OSPRay e IndigoBench, i risultati non mostrano alcun miglioramento prestazionale rispetto a 24H2. In alcuni casi, 24H2 si è addirittura dimostrato leggermente più performante, come nel caso di LuxCoreRender (+2%), mentre 25H2 ha registrato un lieve vantaggio in ASTC Encoder 5.0 (+1,9%).

Al contrario Ubuntu domina in tutte le prove, superando Windows 11 25H2 di circa il 15% nella media geometrica dei test.

I risultati ottenuti da Windows 11 25H2 non sono tuttavia una sorpresa. Facendo uso della stessa base di codice della versione 24H2, il sistema operativo rimane praticamente identico. Come anticipato in precedenza, infatti, molte funzioni del nuovo aggiornamento sono già presenti nell’attuale versione, ma necessitano del cosiddetto “pacchetto di abilitazione” per poter essere attivate. Il che rappresenta probabilmente l’unica reale differenza.

Mentre 24H2 era effettivamente una profonda revisione della build 23H2, introducendo parti di sistema operativo riscritte nel moderno codice Rust, 25H2 si presenta come uno degli aggiornamenti maggiori più contenuti rilasciati per Windows 11. Le novità includono infatti un numero limitato di cambiamenti, tra cui figurano anche la rimozione di alcune caratteristiche non più utilizzate per snellire il codice. Il fatto che l’aggiornamento richiederà soltanto un riavvio per essere applicato è anche un ulteriore conferma riguardo la sua vera sostanza.