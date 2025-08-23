Windows 11 25H2: novità per smartphone Android

Microsoft ha rilasciato la build 26200.5761 (KB5064093) di Windows 11 25H2 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La principale novità riguarda il collegamento agli smartphone Android. Ci sono inoltre miglioramenti per lock screen, Click to Do, agenti in Impostazioni e Windows Share. La build 26120.5761 (KB5064093) di Windows 11 24H2 disponibile nel canale Beta offre le stesse novità.

Novità della build 26200.5761

Dopo aver installato la build 26200.5761 (KB5064093) di Windows 11 25H2, gli utenti potranno proseguire su PC le attività avviate sullo smartphone Android collegato via Bluetooth (simile alla funzionalità Handoff di Apple). È possibile ad esempio proseguire su PC l’ascolto dei brani musicali iniziato con l’app Spotify su smartphone.

Cliccando sull’avviso nella barra delle applicazioni verrà aperta l’app Spotify per Windows e la riproduzione continuerà dal punto in cui è stata interrotta. Se l’app desktop non è installata verrà scaricata automaticamente dal Microsoft Store, installata e aperta. Ovviamente è necessario utilizzare lo stesso account Spotify su smartphone e PC.

Sul lock screen è invece visibile la nuova icona che indica lo stato della batteria. Altre due novità riguardano i Copilot+ PC. Se è presente uno schermo touch, tendendo premuto due dita è possibile avviare Click to Do e vedere le azioni corrispondenti all’oggetto (testo e immagini).

Sui Copilot+ PC è disponibile un agente AI che cerca ed esegue la relativa attività nell’app Impostazioni. Microsoft ha aggiunto il link alla pagina dell’impostazione nei risultati di ricerca. Infine, Windows Share consente di fissare nella finestra le app preferite. Windows 11 25H2 verrà rilasciato in autunno.