Windows 11 25H2 per tutti: basta attivare un interruttore

Microsoft ha deciso di aprire le porte di Windows 11 25H2 a chiunque abbia un PC compatibile, senza più distinzione. Una mossa che sembra generosa, se non fosse che l’aggiornamento si porta dietro una collezione di bug talmente variegata da sembrare un museo degli orrori.

Il gigante di Redmond ha ammesso pubblicamente che sia la versione 24H2 che la 25H2 soffrono di “gravi problemi di Shell” (l’interfaccia visiva di Windows). In pratica, il menu Start fa i capricci, Esplora File si impunta, la barra delle applicazioni ha crisi d’identità e altri componenti dell’interfaccia vivono una vita propria. Il tutto, rassicura Microsoft, riguarda principalmente alcuni sistemi aziendali. Quindi gli utenti domestici dovrebbero essere al sicuro. Dovrebbero.

Windows 11 25H2 è disponibile per tutti, come installarlo subito sul PC

Ma anche i PC domestici non sono esattamente immuni. L’ultimo aggiornamento KB5070311 ha confermato che in modalità scura compare un flash bianco che acceca quando si apre Esplora File. La buona notizia? Esiste una modifica a Esplora File che non solo risolve il problema, ma rende pure l’applicazione più veloce.

L’era del TPM e dei processori schizzinosi

Ah già, i famigerati requisiti di Windows 11. Quelli che nel 2021 hanno lasciato migliaia di PC perfettamente funzionanti fuori dalla porta perché privi del chip TPM 2.0 o con processori di appena tre anni prima considerati troppo vecchi. I requisiti di base non sono cambiati, ma per usare le funzioni AI più avanzate, serve un PC ancora più potente. Microsoft suggerisce di usare l’app PC Health Check per verificare se il computer è degno oppure no…

Gli utenti di Windows 11 23H2, la versione che ha appena esaurito il supporto ufficiale, riceveranno comunque la 25H2. Un contentino per chi si trova con un sistema operativo tecnicamente obsoleto dopo nemmeno due anni dal lancio. Il ciclo di vita sempre più rapido di Windows sta diventando una corsa a ostacoli perenne.

Per installare l’aggiornamento bisogna attivare l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena disponibili” nelle impostazioni di Windows Update. Fatto questo, si dovrebbe vedere comparire la proposta di scaricare Windows 11 versione 25H2.

Microsoft specifica che i PC aziendali gestiti hanno requisiti separati, incluse nuove norme sull’autenticazione più sicura. Perché le aziende, si sa, meritano più attenzione. O forse più grattacapi, dipende dai punti di vista.

Ma vale la pena fare questo aggiornamento subito, sapendo che l’interfaccia ha problemi noti? Agli utenti l’ardua sentenza.