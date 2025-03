Windows 11: account Microsoft obbligatorio?

Nelle recenti build 26200.5516 (KB5054687) e 26120.3653 (KB5053658) di Windows 11 24H2 è stato rimosso lo script che consente di installare il sistema operativo senza connessione Internet e account Microsoft. Fortunatamente ci sono ancora due metodi funzionanti che aggirano l’obbligo.

Come installare Windows 11 senza account Microsoft

L’obbligo di usare un account Microsoft e la connessione ad Internet durante la configurazione iniziale è stato introdotto con Windows 11 22H2. Se il computer non è connesso ad Internet viene mostrato un messaggio di errore. L’utente poteva quindi aprire il prompt dei comandi con Shift + F10 e digitare oobe\bypassnro . Dopo il riavvio veniva mostrata una schermata con il pulsante “Non ho Internet” e quindi l’utente poteva usare un account locale.

Il trucco funziona ancora con le versioni di Windows 11 24H2 accessibile a tutti. Lo script è stato invece eliminato nelle ultime build per gli Insider. È probabile quindi che non sarà più disponibile in Windows 11 25H2. Fortunatamente è ancora possibile installare il sistema operativo senza account Microsoft.

Lo stesso risultato dello script si può ottenere con questo comando:

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE" /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f

Verrà quindi mostrata la schermata con il pulsante “Non ho Internet” e si potrà creare un account locale. Un utente ha scoperto un secondo metodo più veloce che salta la schermata relativa alla connessione Internet e non richiede nemmeno il riavvio del computer. Quando viene chiesto di scegliere il paese è necessario premere Shift + F10 per aprire il prompt dei comandi.

Improved bypass for Windows 11 OOBE: 1. Shift-F10

2. start ms-cxh:localonly Only required on Home and Pro editions. pic.twitter.com/ZUa89ZPBI3 — Wither OrNot (@witherornot1337) March 29, 2025