Windows 11: Amazon Appstore disponibile per tutti gli sviluppatori

Per la gioia di gran parte degli sviluppatori di app Android, da adesso in poi Amazon Appstore è disponibile su Windows 11. Si tratta del risultato della collaborazione tra Microsoft e Amazon annunciata durante la presentazione del più recente sistema operativo della redmondiana a giugno 2021.

Windows 11: Amazon Appstore per tutti

Ricordiamo che Amazon Appstore è stato reso disponibile in versione di anteprima a febbraio dello scorso anno, mentre la settimana scorsa è diventato disponibile per gli sviluppatori per l’invio delle app.

Amazon Appstore sfrutta il sottosistema Windows per Android (WSA) per consentire l’esecuzione delle app Android disponibile su Amazon Appstore su Windows 11. In questo modo, app e giochi popolari per la piattaforma mobile di casa Google possono raggiungere anche gli utenti PC senza la necessità che venga realizzata una variante ad hoc.

Per poter essere pubblicate, le app su Amazon Appstore per Windows 11 devono tuttavia soddisfare specifici requisiti di sistema, come la quantità minima di RAM che deve essere pari a 8 GB e l’effettuazione dell’archiviazione su unità a stato solido oppure su SSD.

Agli sviluppatori viene altresì permesso l’accesso a strumenti quali Amazon Input SDK per una migliore esperienza d’uso delle app sul sistema operativo, per poter visualizzare i controlli di tastiera e mouse.

Da tenere presente che di recente Microsoft ha aggiornato il suo sottosistema Windows per Android con nuove funzioni e miglioramenti vari, concedendo agli sviluppatori ulteriori possibilità di creare app Android di qualità per il suo OS.

