Le app Android su Windows 11, anche in Italia

Tra le novità più importanti annunciate per Windows 11 alla sua presentazione dello scorso anno c’era il supporto alle app Android. La funzionalità ha mancato l’appuntamento con il debutto di ottobre ed è stata introdotta in una versione di anteprima a dicembre, ma solo per gli Stati Uniti. La buona notizia è che sta per arrivare anche in Italia.

Windows 11: app Android in Italia con Amazon Appstore

Servirà ancora un po’ di pazienza. Il rollout è previsto per un non meglio precisato momento da qui a fine 2022. Il nostro sarà uno dei cinque paesi interessati dalla distribuzione. Ecco quanto si legge nel blogpost condiviso oggi a firma Panos Panay, nel primo giorno dell’evento Build 2022.

La preview di Amazon Appstore su Windows 11 è al momento disponibile negli Stati Uniti. Sarà estesa a cinque nuovi paesi: Francia, Germania, Giappone, Italia e Regno Unito entro la fine di quest’anno.

Come sottolineato e noto fin dall’inizio, il download delle app Android su Windows 11 non avverrà attraverso la piattaforma Play Store di Google, bensì mediante Amazon Appstore.

Di seguito il riepilogo dei requisiti necessari per l’esecuzione delle applicazioni su W11. Le informazioni si basano su quanto reso noto a febbraio da Microsoft.

Windows 11: requisiti minimi per le applicazioni Android

Processore: Intel Core i3 di ottava generazione, AMD Ryzen 3000, Qualcomm Snapdragon 8c;

architettura: x64 o ARM64;

RAM: 8 GB;

storage: SSD;

Virtual Machine Platform: abilitata.

Windows 11: requisiti consigliati per le applicazioni Android

RAM: 16 GB.

