Windows 11: app Foto con modalità presentazione e altre novità

L’applicazione Foto di Windows 11 si appresta a implementare tutta una serie di ulteriori e interessanti novità che di certo sapranno attirare l’attenzione dei più. Nelle scorse ore, infatti, Microsoft ha cominciato a testare con gli Insider dei canali Dev e Canary alcuni importanti cambiamenti per la sua applicazione fotografica, portandola alla versione 2023.11050.2013.0.

Windows 11: tante novità per l’app Foto

Tra le principali novità introdotte vi sono una nuova modalità presentazioni, la barra di scorrimento con l’indicatore delle date e un tool per la rimozione di macchie e altre aree indesiderate dalle foto.

Andando più in dettaglio, la modalità presentazione include transizioni, animazioni e 25 colonne sonore originali tra cui poter scegliere. Microsoft informa che è stata una delle feature principalmente richieste dagli utenti fin dal lancio della nuova app fotografica per il suo sistema operativo.

Per quel che concerne la barra di scorrimento con l’indicatore degli anni e dei mesi, si tratta di una caratteristica oggigiorno abbastanza diffusa tra le app appartenenti alla medesima categoria. Nulla di sorprendente, ma indubbiamente molto utile. La barra mostra in maniera fissa gli anni e al momento dello scroll compare pure il mese.

In merito al tool per la rimozione delle macchie, invece, il colosso di Redmond non ha fornito maggiori dettagli, ma considerando le sue funzionalità andrà sicuramente a rivelarsi utile in disparate circostanze.

Ecco alcuni screenshot condivisi direttamente da Microsoft che illustrano le novità citate poc’anzi.

Di seguito, invece, riportiamo in forma tradotta il changelog con il resto delle novità implementate.

Auto Enhance è ora disponibile per l’uso senza dover installare il componente aggiuntivo da 93 MB.

Quando si importano foto da dispositivi esterni, è ora possibile trascinare e rilasciare per scegliere le foto desiderate e utilizzare l’interruttore rapido per confermare i file che sono stati selezionati.

Le foto nascoste di iCloud non saranno più visualizzate nella galleria.

Risolto un problema per cui l’audio sui file video è disattivato per default. La nuova impostazione predefinita è che l’audio è attivo. Inoltre, l’app mantiene le impostazioni dell’utente tra un video e l’altro.

Quando si copia e incolla una foto dall’app Foto in Outlook e Teams, ora viene inserita nel corpo del testo invece che come allegato. È un’impostazione predefinita che si può modificare.

Selezione multipla delle foto: supportata le le scorciatoie SHIFT+click (click sulla prima, pressione SHIFT, click su un’altra per selezionare tutte le foto nell’intervallo) e CTRL+click (selezione della foto individuale).

