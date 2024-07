Windows 11: app organizzate in categorie nel menu Start

Microsoft intende apportare una significativa modifica al menu Start di Windows 11, rendendolo molto simile a iOS, o almeno questo è ciò che emerge dalle più recenti indiscrezioni. Il colosso di Redmond, infatti, starebbe sviluppando una visualizzazione delle app ispirata a quella di iPhone, con un organizzazione in categorie.

Windows 11: organizzazione delle app nel menu Start in stile iOS

Come anticipato qualche giorno fa, la scoperta è stata fatta all’analisi dell’ultima build in anteprima del canale beta, quella siglata come 22635.3930, contenente nuovi ID funzionalità che consentono di abilitare la visualizzazione a categorie.

In maniera simile a quanto proposto su iOS con la Libreria app, sul più recente sistema operativo di casa Microsoft è adesso possibile sfruttare un sistema che va a raggruppate le app in categorie, ad esempio “Produttività”, “Intrattenimento”, “Finanza” e “Giochi”, offrendo agli utenti un nuovo modo per visualizzare le proprie app, gestirle e accedervi, decisamente ben più comodo e intuitivo rispetto a quanto reso disponibile sino a questo momento.

Da tenere ben a mente che la novità è attualmente in fase di sviluppo e non è ancora funzionante, nonostante risulti attivabile mediante il tool ViveTool, ma in futuro sarà accessibile tramite un nuovo menu a discesa nel menu Start, in aggiunta alle attuali opzioni per la visualizzazione in elenco alfabetico e griglia.

Da notare che unitamente alla novità in questione l’aggiornamento ha implementato pure altre modifiche, tra cui la visualizzazione dei contenuti condivisi nella sezione Home di Esplora file.