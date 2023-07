Windows 11: arrivano finalmente le emoji 3D

Quando nel 2021 venne lanciato Windows 11, il colosso di Redmond presentò pure delle emoji riprogettate per il suo sistema operativo, in versione 3D e con un design in perfetto stile con quello del resto dell’OS. Peccato però che sino a questo momento gli utenti non abbiano ancora potuto fruirne, in quanto, di fatto, non sono mai state rese effettivamente disponibili.

Windows 11: emoji 3D disponibili

Ma c’è una novità: a distanza di due anni, le Emoji 3D con design Fluent a lungo bramate sono state rese fruibili da Microsoft con l’ultima build di anteprima 25905 di Windows 11 da poco rilasciata nel canale Canary.

Il colosso di Redmond afferma che gli sviluppatori hanno aggiornato il formato COLRv1, con il risultato che Windows visualizza emoji più ricche con un aspetto simile a quello 3D.

Chi ha installato la build di Windows 11 in questione può pertanto fruire rapidamente delle nuove emoji utilizzando l’apposita scorciatoia da tastiera Win + (;) che richiama per l’appunto il pannello con le faccine.

Va tuttavia precisato che nonostante siano state implementate le nuove emoji, la maggior parte delle applicazioni sul più recente sistema operativo di Microsoft continua ad usare la loro variante “piatta”. Inoltre, non è possibile usare le emoji animate ovunque, in quanto funzionanti soltanto su app selezionate, come ad esempio Microsoft Teams.

Ad ogni modo, Microsoft informa che il supporto per le emoji 3D arriverà presto per ulteriori app e browser, per cui è lecito aspettarsi che il colosso di Redmond aggiorno Edge, Blocco note ecc. per poter sfruttare la novità.

