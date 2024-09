Windows 11: aumenta il market share ad agosto

Microsoft continua ad aggiornare Windows 11 per supportare i nuovi componenti hardware (tra cui i recenti processori Snapdragon X Elite/Plus di Qualcomm) e offrire nuove funzionalità agli utenti, come quelle che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa. In base alle ultime rilevazioni di Statcounter, il sistema operativo ha incrementato il suo market share nel mese di agosto, ma il vecchio Windows 10 è ancora molto lontano.

Windows 11 sul 32% del computer

Windows 11 è disponibile da quasi 3 anni. Solo recentemente ha iniziato però a rosicchiare quote di mercato a Windows 10 (sul mercato da oltre 9 anni). In base ai dati pubblicati da Statcounter e relativi al mese di agosto 2024, il vecchio sistema operativo è installato sul 64,14% dei computer (a luglio era 64,99%). Si tratta del quarto calo consecutivo da aprile 2024.

Nello stesso intervallo di tempo, il market share di Windows 11 è passato dal 26,19% di aprile al 31,63% di agosto. Il divario diminuirà sicuramente nel corso dei prossimi mesi. Il supporto gratuito per Windows 10 terminerà il 14 ottobre 2025. Dopo questa data non verranno più rilasciate patch di sicurezza (gli utenti dovranno utilizzare soluzioni di terze parti). L’ultima versione è Windows 10 22H2.

I vecchi computer non possono essere aggiornati a Windows 11, ma al momento esistono “trucchi” che permettono di aggirare la verifica dei requisiti minimi. Nella top 5 ci sono anche Windows 7 (3,03%), Windows 8.1 (0,41%) e Windows XP (0,4%).

Windows 11 ha ottenuto invece un grande successo tra i gamers. Secondo Steam è utilizzato sul 50,81% dei computer, mentre Windows 10 è attualmente installato sul 48,66% dei PC da gioco.