Windows 11: la barra delle applicazioni cambia, ma non come pensi

Sembra che Microsoft abbia deciso di restituirci la cara vecchia barra delle applicazioni, quella che si può spostare e ridimensionare. Per vederla sui nostri schermi dovremo però avere un po’ di pazienza. Una sua versione aggiornata, ma non con un cambiamento così radicale, arriva invece oggi su Windows 11 con l’ultimo aggiornamento distribuito in anteprima per chi è iscritto al programma Insider.

Le novità del nuovo aggiornamento di Windows 11

L’update KB5077241 rilasciato per le versioni 25H2 (26200.7918) e 24H2 (26100.7918 ) dell’OS introduce diverse novità. In merito alla taskbar, è stato aggiunto uno speed test utile per controllare la velocità della connessione. Già avvistato alcuni mesi fa in una sua forma preliminare, è accessibile dalle impostazioni rapide di Wi-Fi e reti cellulari oppure con un doppio click sull’icona di rete nella systray, come visibile qui sotto.

Il campo di ricerca nella barra mostra inoltre un’icona inedita, a forma di lente di ingrandimento. Migliora poi la gestione delle applicazioni con molte finestre aperte, con un’ottimizzazione che troverà particolarmente utile chi è abituato al multitasking più spinto.

Altri cambiamenti introdotti dall’aggiornamento e sottoposti alla fase di test riguardano l’aggiunta di nuove emoji, la modalità di ripristino dei dispositivi aziendali, la possibilità di controllare pan e tilt delle webcam (se compatibili) direttamente dalle impostazioni, di impostare un’immagine .webp come sfondo del desktop e il supporto alla funzionalità Sysmon per registrare gli eventi di sistema. In tutti i casi il rollout è graduale.

Le altre novità sono elencate nel changelog ufficiale (link a fondo articolo). Ce ne sono alcune relative anche a Esplora file, ad esempio per l’estrazione degli archivi diversi dai .zip. Al momento KB5077241 è disponibile solo per gli Insider iscritti al canale Release Preview. Dopo aver raccolto i feedback e apportato le dovute correzioni, quanto appena descritto dovrebbe trovar posto nella versione finale di Windows 11.