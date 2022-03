Windows 11 build 22579: CD audio in Media Player

Microsoft ha rilasciato la build 22579 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Le principali novità riguardano BitLocker, menu Start e l’app Media Player. Per questa versione preliminare del sistema operativo è disponibile anche l’immagine ISO che consente un’installazione pulita.

Windows 11: novità della build 22579

BitLocker è la funzionalità integrata in Windows (a partire da Vista) che consente di proteggere i dati mediante crittografia. Nella build 22579 è stata inclusa una nuova policy che permette agli amministratori IT di escludere i drive USB removibili. Ciò evita di cifrare automaticamente o accidentalmente dispositivi specializzati, come videocamere, registratori vocali o apparecchiature medicali collegati alle porte USB. La lista delle esclusioni deve essere creata con Intune.

La nuova build di Windows 11 permette inoltre di modificare il nome delle cartelle di app presenti nel menu Start. Dopo averle create è sufficiente un clic per cambiare il nome. Microsoft ha inoltre aggiunto una nuova gesture con tre dita per passare da un’app aperta all’altra con uno swipe verso sinistra o destra.

Considerato l’aumento delle vendite di CD, l’azienda di Redmond ha giustamente aggiornato la nuova app Media Player per supportare la riproduzione dei CD audio. Ovviamente la build corregge un lungo elenco di bug. Non è noto quando le novità introdotte con la build 22579 saranno disponibili per tutti.

Il prossimo aggiornamento di Windows 11 includerà invece miglioramenti per le notifiche. Smentito invece l’inserimento di pubblicità in Esplora File, ma una simile (e fastidiosa) forma di advertising potrebbe essere implementata in futuro.