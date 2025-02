Windows 11: build con novità per MIDI e OneDrive

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 27788 di Windows 11 per gli iscritti al canale Canary. Non viene indicata una specifica versione del sistema operativo perché include funzionalità preliminari che potrebbero non arrivare sul mercato. L’azienda di Redmond ha introdotto novità relative a MIDI e OneDrive.

Anteprima dei servizi Windows MIDI

Microsoft ha completamente riscritto il codice per lo standard MIDI (Musical Instrument Digital Interface) usato da oltre 40 anni per gestire gli strumenti musicali tramite computer, oltre che per sincronizzare sintetizzatori e drum machine, registrare e riprodurre informazioni sulle note, controllare luci ed effetti del palco e mantenere sincronizzati i mixer.

I nuovi Windows MIDI Services supportano non solo lo standard MIDI 2.0 del 2020, ma anche il precedente MIDI 1.0 per renderlo compatibile con i sistemi operativi a 64 bit e tutti i processori moderni, inclusi quelli basati sull’architettura Arm. I servizi sono disponibili con licenza open source MIT e sviluppati da Microsoft in collaborazione con partner hardware e software.

Gli sviluppatori possono usare i Windows MIDI Services nelle app tramite il Windows MIDI Services App SDK. La versione preliminare può essere scaricata da GitHub. I nuovi driver USB MIDI 2.0 sono stati invece forniti da AMEI (Association of Musical Electronics Industry of Japan) e scritti da AmeNote.

File OneDrive su PC con un clic

Dopo aver installato la build è possibile ripristinare su PC i file presenti su OneDrive e aperti su smartphone (Android e iOS). L’utente può proseguire il lavoro su PDF, documenti Word, fogli di lavoro Excel, appunti OneNote e presentazioni PowerPoint.

Il file deve essere aperto su smartphone quando il PC è bloccato. Se viene sbloccato entro 5 minuti, Windows 11 mostrerà una notifica. È necessario utilizzare lo stesso account Microsoft su OneDrive e Windows 11.

Microsoft ha infine rilasciato la versione 22501.1401.xx dello store (canali Canary e Dev) che permette di installare i singoli componenti di alcuni giochi.