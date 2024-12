Windows 11: cambiare risoluzione alla webcam sarà più facile

Le recenti versioni di Windows 11 consentono di personalizzare svariate impostazioni relative alla webcam senza dover ricorrere a software di terze parti. È infatti sufficiente accedere alla sezione dedicata alle fotocamere nelle impostazioni del sistema operativo per poter regolare a piacimento parametri come luminosità, contrasto, nitidezza ecc. Prossimamente, però, sarà possibile intervenire pure sulla risoluzione.

Windows 11: nuova opzione per modificare la risoluzione della webcam

Le recenti build di Windows 11 Canary contengono infatti un ID di funzionalità nascosto che, quando abilitato, aggiunge l’opzione per modificare la risoluzione dell’immagine della webcam. A seconda delle proprie preferenze ed esigenze, dunque, sarà possibile fare in modo che sia Windows 11 a decidere automaticamente la migliore risoluzione possibile, oppure si potrà selezionare manualmente l’opzione preferita e il frame rate dall’elenco delle varianti disponibili.

Da tenere presente che al momento non è possibile fare previsioni esatte riguardo quando questa novità sarà resa disponibile nel canale stabile.

Ad ogni modo, chi è interessato a provare la novità già da subito, può farlo andandola ad abilitare procedendo nel seguente modo.

Scaricare la build 27744 (o più recenti) di Windows 11 impostandosi come Insider nel canale Canaray; Scaricare ViVeTool; Estrarre i file dell’archivio in una cartella a piacere; Aprire il Prompt dei comandi come amministratore e navigare in quella cartella con il comando cd; Digitare il comando vivetool /enable /id:52142480; Riavviare il PC; Aprire Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Fotocamere; Scegliere la webcam di riferimento e cliccare Modifica;

Per disabilitare la feature in futuro, è sufficiente aprire nuovamente il Prompt dei comandi, navigare di nuovo alla cartella in cui è stato estratto Vive Tool e digitare il comando vivetool /disable /id:52142480.