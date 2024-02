Windows 11: collegamento al Wi-Fi con QR code

Ben presto Windows 11 renderà decisamente ben più semplice la possibilità di collegarsi alle reti Wi-Fi, andando a supportare la scansione dei codici QR, una metodica questa che è già nota su altri sistemi operativi, in particolar modo su smartphone e tablet

Windows 11: scansione dei QR code per collegarsi al Wi-Fi

La nuova funzione è stata introdotta ufficialmente nei canali di test degli Insider, per la precisione Dev e Canary, con il rilascio della build numero 26052 che è avvenuto qualche giorno fa.

Da tenere però presente che l’installazione della nuova build non basta ad abilitare la nuova funzione, ma è necessario anche un aggiornamento dell’applicazione Fotocamera che è disponibile sempre per gli Insider nei canali Dev e Canary.

La procedura da attuare per sfruttare la nuova funzione è praticamente alla portata di chiunque: è sufficiente aprire l’applicazione Fotocamera su Windows 11, scegliere la modalità di lettura barcode e inquadrare il codice QR d riferimento. Successivamente, verrà mostrato un messaggio a fondo schermata che avvierà l’applicazione Impostazioni e verrà stabilita in automatico la connessione.

In merito alla disponibilità pubblica, per poter fruire della funzione in questione sarà necessario attendere il rilascio della prossima major relase, denominata 24H2, che salvo il verificarsi di eventuali intoppi dovrebbe avvenire nel corso di questo 2024.

Ricordiamo che, sempre restando in tema , a ottobre dello scorso anno Microsoft aveva reso disponibile per gli Insider di Windows 11 anche un’altra funzione per condividere le password delle reti Wi-Fi salvate sul computer a mezzo codici QR.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.