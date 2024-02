Windows 11: come rimuovere le funzioni AI installate di default

Windows ha introdotto una nuova funzione di intelligenza artificiale chiamata Copilot, che promette di rendere più facile e veloce l’uso del sistema operativo. Copilot è un assistente virtuale che può gestire diverse operazioni su Windows, come la ricerca, la navigazione, la personalizzazione e altro ancora. Copilot è praticamente onnipresente, dal menu Start alla barra delle applicazioni, e sarà integrato anche nelle future tastiere.

Microsoft ha fatto una grande campagna pubblicitaria per promuovere Copilot e le sue potenzialità, presentandolo come la rivoluzione di Windows. Tuttavia, non tutti gli utenti sono entusiasti di questa novità e alcuni preferiscono disattivare o rimuovere le funzioni AI dal loro PC. Per fortuna, questo è possibile grazie a un’utility di terze parti.

Come rimuovere le funzioni AI da Windows

Windows non ha una funzione nativa per disattivare o eliminare le funzioni AI dal sistema. Questo significa che Copilot e altre applicazioni simili sono installate di default e non possono essere rimosse facilmente. Queste applicazioni sono spesso chiamate bloatware, perché occupano spazio e risorse senza essere effettivamente utili.

Per rimuovere le funzioni AI da Windows, è necessario usare un’utility chiamata Bloatynosy, che è disponibile su Github. Questa utility permette di disinstallare tutte le applicazioni indesiderate da Windows, comprese quelle relative all’intelligenza artificiale. Per usare questa utility, basta seguire questi passaggi: