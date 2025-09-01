Windows 11 conquista (quasi) metà dei PC nel mondo

È successo: Windows 11 ha conquistato il mondo. I dati di settembre 2025 di Statcounter parlano chiaro, il 49,02% dei PC Windows ora gira con l’ultima versione di Microsoft. Il sorpasso è ufficiale.

Windows 11 domina il mercato: quasi metà dei PC lo usa

Dopo il picco di luglio, Windows 11 ha perso qualche punto percentuale. Windows 10 invece ha recuperato terreno. Il resto del mercato? Roba da archeologia digitale! Windows 7, 8 e persino XP, che dovrebbe essere estinto da oltre undici anni, sopravvivono ancora su qualche PC.

Negli Stati Uniti, Windows 11 ha già superato la soglia del 59%, con una crescita costante mese dopo mese. Nel Regno Unito, la diffusione è ancora più marcata: il 60,53% dei PC Windows utilizza la versione più recente del sistema operativo. In Europa, invece, la situazione è diversa. Windows 10 resta dominante con il 53,01% del mercato, complice la sua imminente fine del supporto, che spinge molti utenti a rimandare l’aggiornamento.

Dati da prendere con le pinze

Attenzione però, questi numeri di Statcounter sono stime, non dati ufficiali. Microsoft, a differenza di Apple, tiene per sé le statistiche reali su Windows. Chi vuole capirci qualcosa, giornalisti, sviluppatori o semplici cuoriosi, è costretto a pescare informazioni da servizi di terze parti.

Windows 10: fine del supporto, ma con un’eccezione

Il supporto ufficiale per Windows 10 terminerà tra poche settimane. Tuttavia, per la prima volta nella storia di Windows, Microsoft offrirà agli utenti un programma di aggiornamenti di sicurezza estesi (Extended Security Update) completamente gratuito per 12 mesi.

Un’opzione pensata per chi non può o non vuole passare subito a Windows 11, e che potrebbe rallentare ulteriormente il declino della versione precedente, almeno in Europa.