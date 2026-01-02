Windows 11 conquista Steam, Windows 10 ai minimi storici

Windows 11 ha appena fatto il sorpasso più spettacolare della sua breve vita: a dicembre 2025 ha raggiunto il 70,83% di quota di mercato su Steam, schiacciando Windows 10 che scivola al 26,70%. Un balzo di 5,24 punti percentuali in un solo mese. È il massimo storico di Windows 11, e segna ufficialmente la fine del regno di Windows 10 nel gaming.

Il sorpasso definitivo: Windows 11 conquista i gamer di Steam

Microsoft ha interrotto il supporto a Windows 10 a ottobre 2025, e anche se tecnicamente puoi ancora ottenere 12 mesi di aggiornamenti di sicurezza gratuitamente con qualche trucchetto, il messaggio è chiaro: Windows 10 è finito. E i giocatori su Steam, che di solito sono tra i più riluttanti ad aggiornare qualsiasi cosa funzioni ancora, hanno evidentemente deciso che era ora di fare il salto.

Dicembre 2025 è anche il primo mese in cui Windows 7 non compare più nelle statistiche Steam. Completamente sparito. Per anni è rimasto lì, una percentuale minuscola, ma testarda di utenti che si rifiutavano di abbandonare un sistema operativo uscito nel 2009.

Windows 11 e Windows 10 a 64 bit, combinati, totalizzano il 94,95% di tutti i partecipanti al sondaggio. Che lascia un misero 5% circa per tutto il resto: Linux, macOS, e probabilmente qualche nostalgico che ancora usa Windows XP…

Linux cresce lentamente

Linux è il secondo sistema operativo più popolare su Steam con il 3,19%. Chiamarlo “popolare” è generoso, ma c’è un dettaglio interessante. La crescente insoddisfazione per le scelte di Microsoft su Windows, pubblicità nel menu Start, Copilot infilato ovunque, telemetria aggressiva, Recall che scatta screenshot di tutto quello che si fa, potrebbe spingere più persone verso Linux nel lungo termine. È una speranza che gli evangelisti Linux coltivano da vent’anni, ogni volta che Microsoft fa qualcosa di discutibile. Finora non è mai successo davvero, ma chissà, magari stavolta è diverso.

macOS: il terzo incomodo che nessuno considera

macOS è al terzo posto con un modesto 1,86%, in calo di 0,16 punti. È una quota ridicola, ma il gaming su Mac non è mai stata una cosa seria, e nemmeno i nuovi chip Apple Silicon con prestazioni grafiche decenti sono riusciti a convincere gli sviluppatori a portare i loro giochi su macOS in massa. macOS 26 Tahoe è la versione più utilizzata tra i pochi utenti Mac su Steam.

Il motivo del crollo di Windows 10

Windows 10 sta crollando per una combinazione di fattori. Il supporto ufficiale è finito, quindi tecnicamente non si dovrebbe più usare. Ma soprattutto, i nuovi PC venduti negli ultimi due anni vengono praticamente tutti con Windows 11 preinstallato. Fine della storia.

Il problema è per chi ha un PC più vecchio che tecnicamente potrebbe far girare Windows 11, ma Microsoft dice di no perché manca il TPM 2.0 o la CPU è nella lista nera. Queste persone sono bloccate su Windows 10 a meno che non vogliano usare trucchetti non ufficiali per installare Windows 11 o comprare un computer nuovo. E comprare un computer nuovo adesso è un’impresa, visti i prezzi astronomici di RAM e storage causati dalla carenza di DRAM che sta massacrando il mercato.

Quindi Windows 10 probabilmente rimarrà in circolazione ancora per un po’, soprattutto tra chi non può permettersi di aggiornare l’hardware o chi ha PC che funzionano benissimo, ma non rispettano i requisiti arbitrari di Windows 11.

L’hardware del giocatore medio su Steam

Le statistiche hardware di Steam ci danno uno spaccato interessante di cosa usa il giocatore medio. La configurazione più comune include 16GB di RAM, che è il minimo decente per giocare nel 2025 senza impazzire. Processore a 6 core, che è lo standard per CPU di fascia media da qualche anno. Scheda video? NVIDIA RTX 3060, che non è l’ultima generazione ma rimane una GPU solidissima capace di far girare praticamente tutto a 1080p con dettagli alti.

VRAM da 8GB, che sta diventando sempre più il minimo sindacale visto che i giochi moderni divorano memoria video. E risoluzione FullHD, che copre il 53,68% degli utenti. Il 4K è ancora una nicchia per chi ha soldi da spendere in GPU costose, mentre il FullHD è la zona di comfort dove si possono avere prestazioni decenti senza spendere un capitale.

È una configurazione che dice molto sul mercato. La maggior parte dei giocatori su Steam non ha PC ultra-potenti con RTX 4090 e monitor 4K da 240Hz. Ha macchine medie, solide, che fanno il loro lavoro senza clamore. E queste macchine adesso girano Windows 11.