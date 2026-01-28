Windows 11 consente di proseguire le attività dal telefono al PC

Si sta ascoltando Spotify sul telefono mentre si torna a casa. Si v alla scrivania, si accende il PC, e si continua l’ascolto esattamente da dove l’avevi lasciato. Oppure si sta modificando un documento Word sul telefono in metro. Si arriva in ufficio, si aprre il PC, e il documento è già lì, pronto. Sembra Handoff, ma non è… Apple offre questa funzione da anni e permette di proseguire le attività su altri dispositivi, Ora Microsoft la copia, portandola su Windows 11 per i dispositivi Android.

Windows 11, permette di continuare a usare le app Android iniziate sul telefono anche sul PC

La nuova funzione permette di riprendere sul PC Windows 11 le attività iniziate sul telefono Android. Spotify, Office, Edge, OneDrive. Microsoft l’aveva annunciata alla conferenza Build dello scorso anno. Ora è in fase di test avanzato nel canale Release Preview, quindi il rilascio pubblico è vicino.

Al momento, la funzione supporta Spotify, Office, Word, Excel, PowerPoint, Edge e OneDrive. È un set limitato, ma copre i casi d’uso più comuni: musica, documenti, navigazione, archiviazione su cloud. Peccato che manchino app di terze parti. Non è possibile riprendere sessioni di Chrome o continuare a guardare un video di YouTube.

Handoff di Apple supporta molte più app perché gli sviluppatori possono integrare l’API. Microsoft dovrà convincere gli sviluppatori Android a implementare una funzione pensata per Windows. E qui sta il problema, in passato, le iniziative di Microsoft legate alle app Android su Windows hanno avuto poca adozione e scarso seguito.

Il lancio è imminente

La funzione è arrivata nel canale Release Preview di Windows 11. Questo è l’ultimo step prima del rilascio pubblico. Microsoft testa le funzioni qui per qualche settimana, risolve i bug finali, poi distribuisce a tutti.

L’aggiornamento include anche:

Supporto MIDI 2.0 potenziato;

Miglioramenti alla digitazione vocale;

Supporto sensore impronte per Windows Hello ESS;

Settings Agent multilingua sui Copilot Plus PC.

Inutile dire che per sfruttare questa funzione servono un PC con Windows 11, un telefono Android, le App Microsoft installate sul telefono (Phone Link, Office, Edge) e l’Account Microsoft collegato su entrambi i dispositivi.