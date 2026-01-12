Windows 11: corretti i comandi PowerShell, erano sbagliati

A novembre Microsoft ha ammesso che Windows 11 24H2 aveva un problema che faceva collassare quasi tutti gli elementi centrali dell’interfaccia utente: Esplora File, barra delle applicazioni, menu Start, e praticamente tutto quello che permette di usare il computer senza imprecare ogni tre secondi.

L’azienda ha pubblicato un articolo di supporto con soluzioni temporanee, inclusi comandi PowerShell per riavviare l’host dell’infrastruttura Shell. Comandi che, nelle mani giuste, potevano far funzionare di nuovo il sistema. Peccato che i comandi fossero sbagliati.

I bug di Windows 11 24H2 e 25H2 che mandavano in crash Esplora File, menu Start e barra delle applicazioni

Microsoft aveva fornito script PowerShell per risolvere il caos. Solo che gli script contenevano un errore. Niente di clamoroso, solo un dettaglio: le virgolette. Usavano virgolette singole dove servivano virgolette doppie. In PowerShell, questa differenza può essere critica a seconda delle variabili, delle sequenze di escape, e se le stringhe sono statiche o dinamiche. Microsoft ha ora corretto l’articolo di supporto. Hanno sostituito le virgolette singole con quelle doppie.

Inizialmente il disastro riguardava solo Windows 11 24H2. Poi Microsoft ha ammesso che colpiva anche la versione 25H2. Ma verificare se la nuova versione del sistema operativo ha gli stessi bug della precedente, no?…

Quindi ora abbiamo due versioni di Windows 11 con l’interfaccia che va in pezzi, script di correzione che erano scritti male, e un articolo di supporto che viene aggiornato settimane dopo per sistemare dettagli come le virgolette nei comandi PowerShell. È il tipo di situazione che fa venire voglia di tornare a Windows XP. Bei ricordi…

L’arte di complicare l’ovvio

Microsoft ha anche aggiunto “ulteriori dettagli” all’articolo di supporto per “facilitare il compito degli amministratori di sistema“. Che è adorabile, davvero. L’articolo di supporto ufficiale è disponibile sul sito Microsoft sotto la voce KB5072911. È possibile copiare i nuovi comandi PowerShell con le virgolette corrette, e sperare che stavolta funzioni tutto come dovrebbe. Oppure si può aspettare il prossimo aggiornamento in cui Microsoft correggerà la correzione della correzione…