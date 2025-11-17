 Windows 11: critiche da Tim Sweeney e Elon Musk
Tim Sweeney e Elon Musk si uniscono agli utenti che criticano la scelta di puntare su Copilot, invece di migliorare altri aspetti di Windows 11.
Google AI Studio

Da oltre un mese, Microsoft ha iniziato a pubblicizzare le capacità di Copilot disponibili in Windows 11. Sui social media e YouTube sono presenti diversi annunci che mostrano l’uso dell’assistente digitale da parte di noti influencer. Uno di questi spot è stato commentato in maniera ironica da Tim Sweeney (CEO di Epic Games) e Elon Musk. L’azienda di Redmond ha ricevuto una valanga di critiche per aver dato precedenza alle funzionalità AI del sistema operativo.

Barra delle applicazioni e account

L’obiettivo della campagna pubblicitaria di Microsoft è dimostrare che gli utenti possono fare tutto con i comandi vocali pronunciando le parole “Hey Copilot“. La YouTuber Justine dice in un video che è possibile chiedere qualsiasi cosa a Copilot in Windows 11. Questa è stata la risposta di Tim Sweeney:

Il CEO di Epic Games ha quindi evidenziato che Copilot non può eseguire tutte le azioni, come pubblicizza Microsoft. Il riferimento è all’impossibilità di spostare la barra delle applicazioni lungo i bordi verticali dello schermo e all’obbligo di creare un account Windows durante l’installazione del sistema operativo.

Anche Elon Musk ha aggiunto una risposta evidenziando l’obbligo dell’account. Sotto il video in questione e altri pubblicati sul profilo Windows ci sono numerosi commenti negativi. Gli utenti vogliono maggiori opzioni di personalizzazione, non inutili funzionalità AI. Su questo aspetto, Windows 11 è sicuramente un passo indietro rispetto a Windows 10 (che non viene più supportato dal 14 ottobre 2025).

Un utente ha suggerito di usare StartAllBack per ottenere una barra delle applicazioni verticali. È tuttavia un tool a pagamento, quindi Tim Sweeney ha scritto che usa un’alternativa gratuita: ExplorerPatcher (disponibile su GitHub).

La campagna pubblicitaria di Microsoft è stata considerata da molti utenti un boomerang o un “epic fail”. Un altro video mostra come è possibile cambiare la dimensione del testo chiedendo aiuto a Copilot Vision. L’assistente indica l’opzione in Impostazioni > Sistema > Schermo > Ridimensionamento. In realtà questa opzione cambia la dimensione di tutti gli elementi dell’interfaccia. La corretta opzione si trova in Impostazioni > Accessibilità > Dimensioni del testo.

Fonte: Windows Latest

Pubblicato il 17 nov 2025

17 nov 2025
