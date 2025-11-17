Windows 11: critiche da Tim Sweeney e Elon Musk

Da oltre un mese, Microsoft ha iniziato a pubblicizzare le capacità di Copilot disponibili in Windows 11. Sui social media e YouTube sono presenti diversi annunci che mostrano l’uso dell’assistente digitale da parte di noti influencer. Uno di questi spot è stato commentato in maniera ironica da Tim Sweeney (CEO di Epic Games) e Elon Musk. L’azienda di Redmond ha ricevuto una valanga di critiche per aver dato precedenza alle funzionalità AI del sistema operativo.

Barra delle applicazioni e account

L’obiettivo della campagna pubblicitaria di Microsoft è dimostrare che gli utenti possono fare tutto con i comandi vocali pronunciando le parole “Hey Copilot“. La YouTuber Justine dice in un video che è possibile chiedere qualsiasi cosa a Copilot in Windows 11. Questa è stata la risposta di Tim Sweeney:

Hey Copilot, make my taskbar vertical and don’t ask me to create a Windows account ever again! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) November 15, 2025

Il CEO di Epic Games ha quindi evidenziato che Copilot non può eseguire tutte le azioni, come pubblicizza Microsoft. Il riferimento è all’impossibilità di spostare la barra delle applicazioni lungo i bordi verticali dello schermo e all’obbligo di creare un account Windows durante l’installazione del sistema operativo.

Anche Elon Musk ha aggiunto una risposta evidenziando l’obbligo dell’account. Sotto il video in questione e altri pubblicati sul profilo Windows ci sono numerosi commenti negativi. Gli utenti vogliono maggiori opzioni di personalizzazione, non inutili funzionalità AI. Su questo aspetto, Windows 11 è sicuramente un passo indietro rispetto a Windows 10 (che non viene più supportato dal 14 ottobre 2025).

Un utente ha suggerito di usare StartAllBack per ottenere una barra delle applicazioni verticali. È tuttavia un tool a pagamento, quindi Tim Sweeney ha scritto che usa un’alternativa gratuita: ExplorerPatcher (disponibile su GitHub).