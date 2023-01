Windows 11: disponibili le VM gratuite della versione 22H2

Microsoft ha da poco rilasciato quattro immagini di macchine virtuali di Windows 11 basate sulla versione 22H2 (2022 Update) del sistema operativo e destinate all’utilizzo con le principali soluzioni per la virtualizzazione, ovvero: Hyper-V, VirtualBox, VMware e Parallels.

Windows 11: disponibili le VM “pronte all’uso” della versione 22H2

Le immagini in questione, che vanno ad aggiornare quelle precedentemente fornite, si possono scaricare da questa pagina apposita e si possono usare gratuitamente per un periodo di tempo limitato, senza dover acquistare un product key per la versione Home oppure per quella Pro, sfruttando Windows 11 e tutte le sue funzionalità, unitamente a vari strumenti di sviluppo.

L’immagine dell’installazione di Windows 11 Enterprise integra pure il pacchetto Visual Studio 2022 Community Edition con UWP, .NET Desktop, Azure, Windows App SDK for C#, Windows Subsystem per Linux con Ubuntu, Windows Terminal e la modalità Developer. Il tutto risulta essere già abilitato.

Da tenere presente che le macchine virtuali come quelle appena presentate sono pensate per coloro che desiderano iniziare a creare rapidamente applicazioni Windows sfruttando l’ultima versione del sistema operativo, gli strumenti di sviluppo, i pacchetti SDK e gli esempi pronti all’uso. Si tratta insomma di un modo rapido, semplice e a costo zero per verificare ciò che offre Windows 11 e il suo “toolbox” agli sviluppatori.

Un’altra cosa da tenere a mente è che le macchine virtuali in questione richiedono almeno 20 GB di spazio libero sul disco e si possono usare fino al 12 aprile 2023, ma è altamente probabile che Microsoft rilasci delle versioni più recenti prima del raggiungimento della suddetta data di scadenza

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.