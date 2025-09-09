 Windows 11, arrivano gli effetti AI anche sulle webcam USB
Windows 11 estende gli effetti AI di Studio Effects alle webcam USB e fotocamere esterne: ecco come attivarli.
Sfocatura dello sfondo, contatto oculare, riduzione del rumore ambientale: sono solo alcuni degli effetti intelligenti offerti da Windows Studio Effects, la suite AI integrata in Windows 11. Finora, queste funzionalità erano riservate alle webcam integrate nei PC Copilot+ con chip Qualcomm, Intel o AMD. Ma con le ultime versioni di anteprima rilasciate nei canali Dev e Beta, Microsoft ha esteso il supporto anche alle fotocamere esterne: webcam USB, fotocamere posteriori dei tablet e altri dispositivi compatibili.

Windows 11 migliora le webcam con effetti AI anche su USB

Microsoft ha dichiarato di voler portare l’esperienza di Studio Effects a una gamma più ampia di hardware fotografico, per garantire un aspetto professionale in qualsiasi configurazione. Questa novità è particolarmente utile per chi utilizza monitor esterni con webcam separate o per chi lavora su PC desktop Copilot+, una categoria in espansione.

L’aggiornamento è già disponibile per i dispositivi Intel, mentre quelli con processori AMD o Snapdragon riceveranno il supporto nelle prossime settimane.

Come attivare (o disattivare) gli effetti AI

Per gestire gli effetti su una fotocamera esterna, basta seguire questi passaggi:

  • Andare su Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Fotocamere;
  • Selezionare la fotocamera esterna;
  • Cliccare su ”Opzioni avanzate della fotocamera”;
  • Attivare o disattivare ”Usa Windows Studio Effects”.

Una volta abilitati, gli effetti possono essere regolati direttamente dalla barra delle applicazioni, tramite il pannello rapido.

I PC Copilot+ cambiano pelle: non solo laptop

Finora i PC Copilot+ erano disponibili quasi esclusivamente in formato tablet o laptop. Ma con l’arrivo di desktop compatibili, la possibilità di usare webcam esterne con effetti AI diventa fondamentale per chi lavora in ambienti più strutturati.

Fonte: Neowin

Pubblicato il 9 set 2025

