Dell’Esplora file di Windows 11 con supporto alla navigazione a schede se ne parla ormai da tempo immemore. È infatti una delle feature attese con più impazienza dalla maggior parte degli utenti. Per il momento non è ancora disponibile nella versione stabile del sistema operativo, ma il fatto che nel giro di pochi giorni abbia fatto un vero e proprio balzo dal Dev Channel accessibile agli Insider al Beta Channel fa sicuramente ben sperare in un arrivo su larga scala a stretto giro.

Windows 11: Esplora file con schede nel Beta Channel

Considerando il rapidissimo passaggio da un canale all’altro, è lecito presupporre che lo stato di maturità del nuovo Esplora file è talmente elevato che il rilascio della relase definitiva dovrebbe avvenire in tempi molto brevi, presumibilmente in concomitanza del lancio di Windows 11 22H2, vale a dire il primo major update del sistema operativo atteso tra settembre e ottobre dell’anno corrente.

Da notare che, unitamente alle schede, la nuova versione di Esplora file porta in dote un design rinnovato e in perfetta linea con l’interfaccia e lo stile dell’OS e una colonna di navigazione laterale che è stata progettata da capo al fine di semplificare la ricerca e l’esplorazione di file e cartelle preferiti.

Per il resto, la build non implementa novità, ma viene segnalato un problema già noto che verrà risolto con un aggiornamento futuro: la freccia in su in Esplora file non è perfettamente allineata alle altre.

