 Windows 11 farà scegliere il nome della cartella utente
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Windows 11 farà scegliere il nome della cartella utente

Durante l'installazione di Windows 11 si potrà finalmente scegliere il nome della cartella utente invece di accettare quello generato automaticamente.
Windows 11 farà scegliere il nome della cartella utente
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Durante l'installazione di Windows 11 si potrà finalmente scegliere il nome della cartella utente invece di accettare quello generato automaticamente.
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Durante l’installazione di Windows 11, il sistema operativo crea automaticamente la cartella utente basandosi sul proprio indirizzo email Microsoft o sul nome del profilo. Se ad esempio ci si chiama “Alessandro Bianchi” e l’indirizzo è aless.bianchi_1987@outlook.com, ci si potrebbe ritrovare una cartella C:\Users\aless che perseguiterà per tutta la vita del PC…

Windows 11 permette di personalizzare il nome della cartella utente nell’installazione

Microsoft sta aggiungendo la possibilità di scegliere un nome personalizzato per la cartella utente direttamente durante la configurazione iniziale di Windows 11. Nella schermata dove si dà un nome al PC, si potrà cliccare su “Mostra nome cartella utente” e inserire quello che si preferisce, lettere, numeri, trattini o trattino basso, nel rispetto delle convenzioni di denominazione di Windows.

In realtà, la funzione non è del tutto nuova, qualche mese fa Microsoft aveva già aggiunto la possibilità di rinominare la cartella utente, ma richiedeva l’uso del Prompt dei comandi durante l’installazione, una soluzione che presuppone che l’utente sappia cos’è il Prompt dei comandi e come invocarlo durante il setup iniziale, il che esclude circa il 95% delle persone normali.

La nuova implementazione è finalmente accessibile a tutti, un campo di testo nell’interfaccia grafica, visibile durante la configurazione, senza bisogno di conoscere i comandi da terminale.

Un dettaglio da non perdere di vista

L’opzione è disponibile solo durante l’installazione. Se si salta il passaggio, Windows userà il nome predefinito e non si potrà cambiare facilmente in seguito, almeno non senza ricorrere a trucchetti a proprio rischio e pericolo. Quindi, quando si farà la prossima installazione pulita, meglio non ignorare quella schermata. La funzione è in fase di test nelle build di anteprima di Windows 11 nei canali Dev e Beta.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 16 mar 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
16 mar 2026
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