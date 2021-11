Windows 11: fix in arrivo per il crash delle app

Come scritto la scorsa settimana, Microsoft è a conoscenza di alcuni problemi che inficiano l'esperienza offerta da Windows 11, riguardanti in particolare l'impossibilità di lanciare correttamente alcune applicazioni. A segnalarli gli utenti, con i feedback presi in considerazione da chi di dovere. Ne sono interessati anche i software di Kaspersky. La buona notizia è che il gruppo di Redmond vi ha già posto rimedio, la patch correttiva è in arrivo per tutti.

Presto un update correttivo per Windows 11

A renderlo noto un post comparso sulle pagine del blog ufficiale (link a fondo articolo), quello relativo alla distribuzione della Build 22000.348 (KB5007262) per il momento riservata agli Insider presenti nei canali Beta e Release Preview. Gli altri utenti dovranno attendere ancora qualche giorno, dopodiché saranno in grado di scaricare il fix sotto forma di aggiornamento opzionale.

Abbiamo corretto un problema che impediva alle applicazioni, come quelle di Kaspersky, di avviarsi dopo il tentativo di ripararle o aggiornarle attraverso Microsoft Installer.

Microsoft ha inoltre confermato di essere al lavoro con l'obiettivo di migliorare le prestazioni di Windows 11 nel corso del 2022, anzitutto per quanto riguarda il rendering degli elementi che ne compongono l'interfaccia. Garantire performance all'altezza delle aspettative anche su dispositivi non di ultima generazione assumerà un'importanza cruciale se l'obiettivo è quello di spingere la diffusione del sistema operativo, evitando così che rimanga relegato ai nuovi modelli oppure a quelli commercializzati o assemblati di recente.

Ricordiamo infine che il predecessore Windows 10 potrà ad ogni modo contare sul supporto ufficiale della software house almeno fino all'ottobre 2025.