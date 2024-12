Windows 11 ha un indicatore della batteria tutto nuovo

L‘indicatore della batteria presente su Windows 11 non è esattamente il massimo che si possa desiderare. È confuso, difficile da leggere (in special modo durante la ricarica) e incoerente. Per fortuna, però, Microsoft sta finalmente ponendo rimedio alla cosa, introducendone uno tutto nuovo.

Windows 11: indicatore della batteria rinnovato

Infatti, con la build 26120.2510 di Windows 11 nel Dev Channel è stato implementato un indicatore della batteria rinnovato, il quale, come segnalato da phantomofearth su X, va a caratterizzarsi per dimensioni più generose e ciò consente di sfruttare il maggior quantitativo di pixel per visualizzare con precisione il livello di carica corrente.

Oltre a ciò, il nuovo indicatore della batteria si caratterizza per una differente colorazione a seconda dello stato della carica del computer: non è più sempre bianco e nero, ma quando il PC è collegato a un caricabatterie diventa verde e in caso di attivazione del risparmio energetico viene colorato di giallo per mettere in evidenza il livello di batteria rimanente, mentre attualmente viene solo mostrato il simbolo di una foglia nel primo caso e quello di un fulmine nel secondo.

Per ora, l’indicatore della batteria ridisegnato è presente solo sulla barra delle applicazioni, mentre la schermata di blocco utilizza ancora la vecchia variante, ma è lecito presumere che successivamente le modifiche saranno apportate anche lì.

Per provare il nuovo indicatore della batteria è necessario scaricare la build di Windows 11 in questione e attuare i seguenti passaggi: