Windows 11, icone della batteria colorate per capire lo stato

Nella nuova build di Windows 11 Insider Preview, l’icona della batteria, tradizionalmente nera, si tinge di tre colori. Lo scopo? Permettere di capire subito lo stato della batteria del PC. Il verde indica che il computer è in carica, il giallo che la carica è al di sotto del 20% ed è in modalità risparmio energetico. Il rosso, invece, segnala che la batteria è scarica quasi completamente e che si deve attaccare il computer alla rete elettrica il prima possibile.

Arrivano le icone colorate per la batteria su Windows 11

Le nuove icone colorate appariranno nella barra delle applicazioni, nel menu delle impostazioni rapide e nelle impostazioni generali di Windows. Microsoft dice che in futuro arriveranno anche nella schermata di blocco.

Ma le novità non finiscono qui. Microsoft ha semplificato le sovrapposizioni, come l’icona del fulmine per la ricarica, in modo che non blocchino la barra di avanzamento dell’icona. E ha aggiunto la possibilità di mostrare la percentuale di carica della batteria accanto all’icona nella barra delle applicazioni. Basta andare in Impostazioni > Alimentazione e batteria e attivare la nuova impostazione “Percentuale batteria”.

Secondo Microsoft, questa è una funzione molto richiesta dagli Insider e dai clienti. E in effetti, è un bel passo avanti rispetto all’attuale icona della batteria di Windows, che fornisce informazioni minime e una vaga rappresentazione della carica residua.

I colori dovrebbero rendere immediatamente evidente che un laptop ha iniziato a caricarsi quando viene collegato. E sarà molto più difficile ignorare (o dimenticare) una batteria quasi scarica quando è di un rosso acceso con una percentuale di carica a una cifra proprio accanto.

Disponibile per gli Insider, ma con calma

Gli aggiornamenti dell’icona della batteria dovrebbero già essere disponibili per gli utenti Windows Insider nel canale Dev che hanno scelto di ricevere gli ultimi aggiornamenti non appena disponibili. Ci vorrà più tempo per arrivare al rilascio generale e potrebbe anche subire modifiche prima di raggiungere altri utenti. Microsoft dice che “L‘esperienza non è ancora disponibile per tutti gli Insider, poiché prevediamo di monitorare il feedback prima di estenderla a tutti“.