Windows 11: il ritorno di Clipy con ChatGPT

I lettori meno giovani avranno senz’altro memoria di Clippy, l’assistente virtuale di Office – mesi addietro ripropsoto sotto forma di maglione brutto natalizio – che a suo tempo, per quanto il suo aspetto potesse apparire simpatico, non ha mai saputo concretamente attirare l’attenzione degli utenti ed essere effettivamente d’aiuto. Con l’avvenuto di ChatGPT, però, lo scenario è cambiato e la celebre graffetta è tornata su Windows 11, ma con capacità nettamente potenziate.

Windows 11: ecco Clippy basato su ChatGPT

Recentemente, infatti, è apparsa sul Microsoft Store una nuova app chiamata Clippy by FireCube che si basa su GPT-3.5 del e che ripropone Clippy su Windows 11, animando l’assistente virtuale di casa Microsoft con l’intelligenza artificiale.

Con queste caratteristiche, Clippy risulta essere decisamente più versatile che in passato. Può aiutare gli utenti a scrivere lettere, a rispondere a quesiti complessi, a sviluppare software, può contribuire nei compiti di scrittura creativa e tanto altro ancora. Insomma, consente di fare tutto ciò che viene concesso da ChatGPT, ma in una veste diversa, nostalgica, con il vantaggio di avere tutto a portata di desktop e con delle simpatiche animazioni.

Da tenere presente che non si tratta di una soluzione fornita ufficialmente da Microsoft e considerando il fatto che nome e look sono i medesimi del Clippy originale non è dato sapere se e per quanto tempo l’app verrà “lasciata in pace” sul Microsoft Store, ma per il momento è disponibile e fruibile.

Inoltre, il download e l’installazione dell’app si possono effettuare dalla relativa sezione del Microsoft Store e sono gratis, ma per sfruttarla bisogna possedere una licenza OpenAI, acquistabile direttamente dal sito ufficiale.