Windows 11: c'è una nuova Preview Build per gli Insider

Gli Insider al fianco di Microsoft per i test su Windows 11 stanno ricevendo in queste ore una nuova Preview Build, la versione 22000.65. L'annuncio è giunto direttamente dalle pagine del blog ufficiale. Un passo in avanti nella lunga fase che porterà in autunno alla pubblicazione della release definitiva, con tutta probabilità in data 20 ottobre.

Windows 11, disponibile la Insider Preview Build 22000.65

Non si tratta certo di un aggiornamento ricco di novità, anche se alcuni dettagli inediti non mancano, a partire dal campo di ricerca incluso nel menu Start come visibile nello screenshot allegato di seguito. Il changelog (per la versione completa invitiamo a consultare il link a fondo articolo) fa poi riferimento a miglioramenti per la gestione della barra delle applicazioni su sistemi con più monitor, per la comparsa degli avvisi come quello relativo alla batteria in esaurimento, per la funzionalità Snap sui display con orientamento verticale e altro ancora.

Corretta inoltre la vulnerabilità PrintNightmare riscontrata nel servizio Windows Print Spooler (la patch pubblicata per Windows 10 sta creando nuovi problemi con le stampanti), così come altri bug emersi nell'edizione precedente.

Trattandosi di una build d'anteprima riservata agli Insider, ne sconsigliamo l'installazione su PC utilizzati per l'attività quotidiana, poiché sono presenti bug che Microsoft correggerà solo nel tempo. Si tratta comunque dell'unico modo al momento disponibile per mettere alla prova Windows 11 prima del suo rilascio ufficiale.