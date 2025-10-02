Windows 11 installerà nuove app senza consenso: ecco quali

Microsoft ha annunciato che presto installerà automaticamente tre nuove app su tutti i PC Windows 11 con client Microsoft 365: People, Calendar e Files. Queste “Companion apps” vivranno nella barra delle applicazioni e si apriranno in finestre compatte, pronte a mostrare contatti, eventi e file condivisi. Lo scopo è migliorare la produttività. C’è solo un piccolo problema… si installeranno da sole, senza il permesso dell’utente!

Microsoft forza l’installazione di nuove app su Windows, che ci piaccia o no

Le nuove app, oltre a installarsi da sole, si avvieranno automaticamente all’accensione del dispositivo. Microsoft spiega che questa scelta serve a mostrare risultati pertinenti appena l’utente apre l’app . Grazie all’integrazione con Copilot, si potrà ricevere assistenza contestuale, come riassunti di riunioni, suggerimenti su documenti, promemoria intelligenti. Ma molti utenti preferirebbero piuttosto avere un’opzione tipo “non installare”…

L’installazione forzata partirà entro fine ottobre e sarà completata entro dicembre. Gli amministratori IT potranno disattivare la distribuzione automatica tramite il Microsoft 365 Admin Center. Gli utenti singoli, invece, dovranno intervenire manualmente per impedire l’avvio automatico delle app, modificando le impostazioni di ciascuna. Una soluzione poco intuitiva per chi preferisce un desktop pulito.

Nuovi piani Microsoft 365 e icone ridisegnate

Nel frattempo, Microsoft ha presentato un nuovo piano Microsoft 365 più costoso, che integra le app Office con funzionalità AI avanzate. Word, Excel e gli altri programmi riceveranno anche un restyling grafico, con icone aggiornate per riflettere la nuova identità visiva. Le forme ora sono più morbide e i colori più accesi. Secondo il gigante di Redmond, rappresentano l’impatto dell’AI sul design e lo sviluppo, anche se resta da capire cosa vogliano intendere esattamente.