Windows 11 KB5033375: gravi problemi per il Wi-Fi

L’aggiornamento KB5033375 per Windows 11, distribuito a partire dalla scorsa settimana da Microsoft, è stato rilasciato con l’obiettivo dichiarato di introdurre alcune novità e di risolvere diversi bug rilevati nel sistema operativo. Stando ad alcuni report emersi, però, per qualcuno l’installazione ha portato alla comparsa di gravi problemi legati alle connessioni Wi-Fi.

KB5033375 rompe il Wi-Fi di Windows 11?

In particolare, secondo il sito Windows Latest, i collaboratori delle aziende di medie dimensioni e delle università stanno facendo i conti con grattacapi nell’esecuzione di operazioni come l’invio delle richieste a Google. Il malfunzionamento sembra scomparire dopo la disinstallazione dell’update. Un amministratore di sistema ipotizza che la responsabilità sia da imputare a un’incompatibilità tra l’adattatore wireless QCA61x4a di Qualcomm e il codice contenuto nella nuova versione di W11.

Stando a una prima ricostruzione, sarebbe interessato anche l’aggiornamento KB5032288 rilasciato a inizio dicembre. In alcuni casi, le anomalie interessano persino le reti LAN senza fili che impiegano il protocollo PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol).

Se ne discute sul forum della community di Microsoft, dove una delle ipotesi formulate lega il problema all’utilizzo dello standard 802.11r su reti con WPA2-Enterprise. Ne parla poi un documento pubblicato dalla University of New Haven, che in data 12/12/2023 afferma Un recente aggiornamento di Windows ha fatto sì che gli utenti non siano in grado di connettersi alle reti wireless , invitando poi a consultare la guida da seguire per la rimozione dell’update. Lo stesso ha fatto la University of Brunel London, in un altro comunicato.

Come disinstallare l’aggiornamento KB5033375 di Windows 11

Coloro interessati dal bug possono scegliere di percorrere due strade: la disattivazione di 802.11r oppure la disinstallazione del pacchetto in questione. Per la seconda, la procedura da seguire è quella di sempre.

Aprire le Impostazioni;

selezionare Windows Update;

poi Cronologia degli aggiornamenti;

scorrere l’elenco fino a trovare e fare click sulla voce Disinstalla gli aggiornamenti;

Premere il pulsante Disinstalla a fianco di KB5033375, come mostrato nello screenshot qui sotto.

Le novità introdotte dall’update, a livello di funzionalità, riguardano principalmente l’assistente digitale Copilot.