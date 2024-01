Windows 11: KB5034123 corregge il bug del Wi-Fi

Microsoft ha da poco provveduto a rilasciare il primo Patch Tuesday del 2024 per Windows 11. L’aggiornamento introduce il pacchetto KB5034123 per le versioni 23H2 e 22H2 del più recente sistema operativo di casa Redmond e può essere scaricato dal Microsoft Update Catalog o può essere installato automaticamente tramite Windows Update.

Windows 11: le principali novità dell’aggiornamento KB5034123

Tra le principali novità introdotte da Microsoft vi è l’implementazione della scorciatoia da tastiera ALT + TAB su Copilot, la quale consente di passare da Copilot a qualsiasi altra app aperta sul computer rendendo più semplici tutte le operazioni legate alla produttività in multitasking, e il supporto per l’apertura di più istanze dell’app IA su schermi diversi dello stesso computer.

L’aggiornamento, inoltre, pare introdurre Windows Spotlight come sfondo predefinito per il desktop e nuove notifiche legate all’account Microsoft con cui è stato effettuato il login al PC, relative per esempio ai propri piani di abbonamento e allo storage rimanente sul cloud, ma anche ai backup vostri dispositivi su OneDrive.

L’aggiornamento risolve pure diversi problemi di sicurezza e bug del sistema operativo, incluso un problema al Wi-Fi che ha coinvolto alcuni utenti dopo precedenti patch di sicurezza, il quale ha creato non pochi grattacapi e che a quanto pare ha interessato le reti che sfruttano 802.1x per l’autenticazione.

Per Windows 10, invece, gli aggiornamenti rilasciati sono identificati con il codice KB5034122 e riguardano le versioni 20H2, 21H2 e 22H2 del sistema operativo. Sono state aggiornate anche le versioni 1809, 1607 e 1507 nel Long-Term Servicing Channel (LTSC). Fra le novità vi sono alcune correzioni e tre problemi noti, fra cui uno condiviso con Windows 11 per quel che concerne la visualizzazione di Copilot su setup multi monitor.