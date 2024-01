Windows 11 KB5034123: problemi di installazione

Il primo aggiornamento dell’anno rilasciato da Microsoft per Windows 11, il pacchetto KB5034123 (che tra le altre cose risolve il bug del Wi-Fi segnalato a lungo), sta creando qualche grattacapo di troppo agli utenti. Per ragioni non ancora meglio precisate, c’è chi sta incontrando problemi durante il processo di installazione: più nel dettaglio, la procedura si interrompe all’improvviso, senza fornire una spiegazione esaustiva.

Stando ai feedback rilevati dalla sempre attenta redazione del sito Windows Latest, da cui è tratto lo screenshot allegato qui sotto, c’è chi vede all’improvviso comparire messaggi di errore come 0x80188309 , 0x80248014 o 0x800f0991 .

In alcuni casi, il processo raggiunge una percentuale intorno al 25% prima dell’interruzione. Lo strumento integrato da W11 per la risoluzione dei problemi riscontrati con Windows Update (si trova in Impostazioni, Sistema, Risoluzioni Problemi, Altri strumenti di risoluzione dei problemi) non sembra essere in alcun modo efficace.

Per quanto ci riguarda, con l’aggiornamento KB5034123 tutto è filato liscio fin dal giorno della pubblicazione. Cosa fare se, invece, ci si trova di fronte a un errore? In attesa che Microsoft intervenga in via ufficiale è possibile tentare la strada che passa dal download manuale del pacchetto dall’Update Catalog. In caso di ennesimo buco nell’acqua, rimane la creazione del supporto di installazione attraverso le pagine del sito ufficiale.

Altri problemi e disinstallazione

Non è tutto. All’interno del Feedback Hub gestito dalla software house per raccogliere le segnalazioni degli utenti, c’è chi lamenta un comportamento anomalo dell’audio in seguito al setup. Per l’eventuale disinstallazione, il procedimento da seguire è lo stesso di sempre.