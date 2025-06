Windows 11: l'aggiornamento KB5060829 corregge diversi problemi

Microsoft ha da poco reso disponibile l’aggiornamento opzionale KB5060829 per Windows 11 24H2, che include ben 38 correttivi e migliorie per diversi aspetti del sistema. Il pacchetto interessa nello specifico elementi come la barra delle applicazioni, una nuova funzionalità per la migrazione da PC a PC e molto altro, che in questo articolo scopriremo nel dettaglio.

Windows 11 migliora e corregge diversi aspetti di sistema con l’aggiornamento KB5060829

L’aggiornamento KB5060829 per Windows 11 è già disponibile tramite Windows Update e, a differenza degli aggiornamenti del Patch Tuesday, non include alcuna patch di sicurezza. Tra le novità figurano:

Introduzione della migrazione da PC a PC : possibilità di trasferire agevolmente file e impostazioni di configurazione da un sistema all’altro. La funzionalità verrà implementata anche durante la procedura di installazione in futuri aggiornamenti.

: possibilità di trasferire agevolmente file e impostazioni di configurazione da un sistema all’altro. La funzionalità verrà implementata anche durante la procedura di installazione in futuri aggiornamenti. Miglioramenti alla barra delle applicazioni: ottimizzazioni che consentono di ospitare un numero maggiore di icone, sfruttando gli spazi ristretti. Viene anche aggiunta la nuova opzione “Mostra pulsanti della barra delle applicazioni più piccoli” nelle impostazioni della barra.

Correzioni bug e ottimizzazioni

L’aggiornamento KB5060829 di Windows 11, come anche anticipato inizialmente, risolve anche diversi problemi, tra cui:

Correzioni agli script : risolti problemi che riguardavano rallentamenti nell’esecuzione di script su condivisioni SMB ospitate su versioni precedenti di Windows Server, come Windows Server 2019.

: risolti problemi che riguardavano rallentamenti nell’esecuzione di script su condivisioni SMB ospitate su versioni precedenti di Windows Server, come Windows Server 2019. Risolto un problema che causava il blocco di applicazioni come Windows Terminal durante il passaggio da giochi a schermo intero attraverso la scorciatoia ALT+Tab .

come Windows Terminal durante il . Windows Explorer : risolto un errore che causava l’arresto improvviso del processo durante il trascinamento di finestre con lo snap attivo.

: risolto un errore che causava l’arresto improvviso del processo durante il trascinamento di finestre con lo snap attivo. Windows Hello : risolto un problema che impediva il rinnovo automatico dei certificati in scadenza per Windows Hello for Business.

: risolto un problema che impediva il rinnovo automatico dei certificati in scadenza per Windows Hello for Business. Ottimizzazione dello spazio : corretti errori che impedivano la rimozione completa di pacchetti linguistici inutilizzati e pacchetti Feature on Demand, riducendo l’uso di spazio su disco e i tempi di installazione degli aggiornamenti.

: corretti errori che impedivano la rimozione completa di pacchetti linguistici inutilizzati e pacchetti Feature on Demand, riducendo l’uso di spazio su disco e i tempi di installazione degli aggiornamenti. Ricerca di Windows: risolto un problema che causava tempi di caricamento lenti (oltre 10 secondi) per la funzione di ricerca.

Per installare l’aggiornamento KB5060829 di Windows 11 basta, come al solito, aprire Windows Update e cliccare sul tasto “Verifica disponibilità aggiornamenti”, quindi su “Scarica e installa”.