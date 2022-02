Windows 11: le app aperte su mobile anche sulla taskbar

Il fatto che Microsoft intenda migliorare continuamente Windows 11 e accontentare il più possibile le esigenze degli utenti è ormai cosa chiara. Lo dimostrano le varie novità che, piccole o grandi che siano, l’azienda ha scelto di introdurre e sta poco alla volta rilasciando sulla base dei feedback ricevuti. C’è però una cosa che sino ad ora continua a restare immutata e che invece i più vorrebbero venisse rivista: la taskbar, o per meglio dire le sue caratteristiche e le funzioni offerte.

Windows 11: integrazione dell’app Il mio telefono sulla taskbar

In realtà, un redesign è previsto entro l’anno e in tale occasione potrebbero pure essere implementate nuove feature, tra cui l’integrazione dell’app Il mio telefono che in tal modo dovrebbe diventare rapidamente accessibile quando viene stabilito il collegamento con lo smartphone.

Più precisamente, facendo clic sull’icona di Il mio Telefono andrebbe ad aprirsi il pannello con le app recenti, contenente le ultime app aperte su mobile, permettendo di utilizzarle “al volo” anche dal computer e aumentando al massimo l’integrazione tra i dispositivi posseduti. Il menu delle app recenti si basa sulla feature di Windows 11 che permette di aprire su PC alcune app per Android.

Da notare che la funzionalità in questione è stata oggetto di un breve teaser durante l’evento Samsung Unpacked tenutosi nella giornata ieri, in occasione del quale sono stati presentati i nuovi smartphone Samsung Galaxy S22 e i tablet Samsung Galaxy Tab S8, e ora pare sia in fase di rollout tra gli Insider che possiedono dei dispositivi dell’azienda sudcoreana selezionati.