Windows 11: l'update KB5014668 non si installa

Lo scorso mese, Microsoft ha reso disponibile nel canale Relase Preview l’aggiornamento KB5014668 per Windows 11, conducendo il sistema operativo alla build 22000.776, il quale ha portato in dote diverse correzioni e migliorie, tra cui pure la risoluzione di un bug che poteva causare il fallimento dell’installazione dell’update precedente. Successivamente, la build è stata rilasciata pure come aggiornamento cumulativo opzionale per gli utenti generici. Ironia della sorte, pare però che che l’aggiornamento non stia sortendo l’effetto sperato.

Windows 11: problemi con l’installazione dell’aggiornamento KB5014668

Gli utenti stanno infatti segnalato che su molti computer è in essere un problema relativo all’installazione della build in questione. Sul forum ufficiale di Microsoft sono state pubblicate numerose segnalazioni e lamentele da parte degli utenti, i quali fanno presente che molto probabilmente sussiste qualche tipo di difficoltà per quel che concerne la manutenzione della build.

In attesa che la problematica venga effettivamente e definitivamente risolta dal colosso di Redmond, un utente che ha avuto modo di mettersi personalmente in contatto con Microsoft ha comunicato di essere riuscito ad aggirare la cosa, dietro suggerimento dell’azienda, eseguendo un in-place upgrade, ovvero effettuando il download dell’immagine ISO di Windows 11 dall’apposita pagina Web per il download, montandola sul computer di riferimento, avviandola e procedendo con l’installazione in tal modo. Dopo svariati riavvii, l’aggiornamento è stato finalmente installato con successo.

